LeBron James jette de l’ombre sur Space Jam: un nouvel héritage haineux après avoir atteint la première place au box-office

Alors qu’un événement cinématographique comme Space Jam: A New Legacy approche du tribunal connu sous le nom de box-office du week-end, il y a des critiques et des cyniques qui pensent que cela n’ira nulle part. Pourtant, ce qui était auparavant considéré par certains comme une saisie d’argent nostalgique qui servait effrontément de publicité pour HBO Max a pris la première place au box-office. Tout cela grâce aux fans, et la star LeBron James n’a pas peur de jeter de l’ombre sur les ennemis avec cette nouvelle capitale pour son grand héritage.