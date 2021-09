LeBron James joue dans la vidéo remplie de camées de Nas pour le brunch du dimanche

En l’honneur de son 48e anniversaire aujourd’hui (14 septembre), Nas a recruté certains de ses amis, dont Swizz Beatz et LA Lakers LeBron James et Russell Westbrook pour un brunch de bien-être dans le nouveau visuel de son single “Brunch On Sundays”.

Vêtus de leur meilleur du dimanche en tout blanc, du vin Nas et de la compagnie et dînez avec des amis sur le toit du restaurant animé de Los Angeles, Catch.

Réalisé par Omar Jones et produit par Peter Brittenbender et Annie Chen de Mass Appeal, le visuel comprend également le rappeur et les chanteurs Blxst et Cordae, ainsi que la fille de Nas, Destiny et le producteur du morceau, Hit-Boy.

L’acteur et comédien Lil Rel Howery fait également une apparition, portant un toast à Nas, qu’il appelle “l’un des OG du jeu”. En ce qui concerne les brunchs, c’est certainement du côté luxueux, avec l’équipage qui mange du homard, des huîtres et des gaufres.

“Brunch on Sundays” est un morceau remarquable de la sortie de Nas, King’s Disease II, qui présente des apparitions de Eminem, Lauryn Hill, EPMD, A Boogie wit da Hoodie, YG, et plus encore.

Le vers de Hill sur “Personne” fait des vagues sur Internet, alors que ses bars de rap ont volé la vedette. C’était un rappel immédiat que Mme Lauryn Hill est toujours l’une des meilleures MC de la planète. Le morceau est une sorte de suite spirituelle de leur tube de 1996 « If I Ruled the World (Imagine That) ».

King’s Disease II, est sorti en août comme la suite de son 13e album primé aux Grammy Awards et a trouvé le rappeur et producteur Hit-Boy poursuivant leur partenariat fructueux en équipe.

« King’s Disease II est un travail beaucoup plus confiant que son prédécesseur, et même avec plus de chansons, il se sent plus maigre et plus concentré. C’est la rare suite qui ne déçoit pas et surpasse l’original », écrit Consequence of Sound dans sa critique.

L’album a également vu le rappeur de Queensbridge revenir au sommet du palmarès des meilleurs albums R&B/Hip-Hop de Billboard pour la première fois en un peu plus de neuf ans alors que King’s Disease II a fait ses débuts au n ° 1 le 21 août.

Achetez ou diffusez King’s Disease II.