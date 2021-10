Lebron James, joueur de l’histoire de la NBA, plus grande capacité de leadership

Il est James Lebron le meilleur leader de l’histoire de la NBA ? La question a ses miettes, car peu importe à quel point cette ligue est pleine de joueurs charismatiques et capables d’élever le niveau de leurs coéquipiers, peu se souviennent de la générosité et de la capacité innée de fournir à tous les membres de leur équipe un écosystème idéal. pour eux d’élever leur niveau à un statut supérieur et de s’impliquer dans la quête de la gloire. Avec Lebron, la majorité des joueurs atteignent un statut supérieur dans leur jeu, ils quittent leur zone de confort en raison des énormes exigences de l’un des meilleurs de l’histoire et finissent par connaître l’importance d’un projet passionnant. C’est ce qu’il se propose de construire dès les premiers entraînements du 6 de Los Angeles, qui en parle sur ESPN.

“L’énergie qui est insufflée dans ces premières séances de pré-saison est bien meilleure que l’an dernier. Nous avons terminé la bulle complètement épuisés physiquement et mentalement, nous ne pouvions pas célébrer comme le ring le méritait et quand nous sommes revenus pour préparer la nouvelle campagne. Nous n’étions pas ‘pas préparé », a déclaré un homme d’une voix rauque qui n’a cessé de donner des instructions et d’essayer de s’associer aux techniciens pour montrer aux nouvelles pièces comment il veut être joué. “C’est formidable de pouvoir apporter mon expérience sur le terrain, de parler constamment pour indiquer clairement comment nous voulons jouer”, a déclaré un Lebron plein d’enthousiasme et d’énergie.

Vogel et Rondo louent sa capacité de leadership

Le même Frank Vogel a souligné l’importance d’être si engagé et avec une telle capacité de leadership pour James Lebron. “Il absorbe parfaitement tout ce que nous lui disons du staff technique et donne un exemple imbattable aux coéquipiers. Tout le monde s’est entraîné très dur dans ces sensations et c’est un magnifique signe du talent et de l’attitude que nous avons dans l’équipe.”, avant un vétéran comme Rondo Rajon rendre hommage à Lebron James. “Toutes les équipes dans lesquelles il a joué étaient au top, il établit la norme et personne ne veut être laissé pour compte. C’est un leader spectaculaire”, déclare le joueur de Les Lakers de Los Angeles.