Lebron James, la grandeur avec les statistiques NBA et les déclarations pivot

Les mots manquent pour définir ce que vous faites James Lebron cette saison, élargissant encore sa légende et prouvant que l’impossible peut devenir réalité avec un mélange parfait de talent et de travail acharné. Tournant la boucle lorsqu’il s’agit de s’améliorer, la star de Les Lakers de Los Angeles prend beaucoup plus d’importance que prévu à ce stade de l’année, comme le montre Statistiques NBA, afin d’éviter que l’équipe ne coule irrémédiablement, et sans état d’âme pour même jouer comme centre de départ en raison de pertes. Il ne se dérobe pas à ses responsabilités et face aux Houston Rockets il s’est offert quelques dernières minutes qui confirment sa candidature au titre de meilleur joueur de l’histoire. Parlez-en sur ESPN.

« Je n’ai jamais joué au centre, même pas quand j’étais enfant, mais je suis fier d’avoir développé la capacité de concourir dans toutes les positions. J’ai essayé d’influencer chaque jeu, de rebondir et de rendre difficile pour eux de marquer sur la peinture , alors qu’offensivement, je pense que je suis dans un grand moment « , a déclaré un Lebron qui s’est très bien entendu avec Russell Westbrook dans la dernière ligne droite du match, chargeant la zone de changements de blocs qui niveleraient le terrain afin qu’il puisse marquer , et de bonnes passes de la base capricieuse. Il a ajouté un nouveau triple-double à son compte privé et enregistre des chiffres stupéfiants étant donné qu’il est sur le point d’avoir 37 ans.

Les clubs de statistiques NBA LeBron James est un membre unique de : club 27000/7000/7000

28000/8000/8000 clubs

29000/9000/9000 clubs

30000/9000/9000 clubs

club 31000/9000/9000

32000/9000/9000 clubs

33000/9000/9000 clubs

club 34000/9000/9000

35000/9000/9000 clubs

Club 36000/9000/9000 pic.twitter.com/1oDo0hM0Gg – StatMuse (@statmuse) 29 décembre 2021

Lebron James compte cinq triples doubles depuis ses 35 ans

Tellement que James Lebron il est le seul joueur de l’histoire à collecter des données étonnantes, telles que plus de 36 000 points, 9 000 passes décisives et 9 000 rebonds. Comme si cela ne suffisait pas, son engagement envers Les Lakers de Los Angeles Cela se voit clairement par des performances mémorables au moment où les choses deviennent difficiles pour l’équipe. En atteste le fait d’avoir en moyenne 34,4 points et 10 rebonds, ainsi que 58,2% de tirs depuis le terrain, lors des cinq derniers matchs. Si les choses ne se passent pas bien pour la franchise de Los Angeles, ce ne sera pas la faute de ce joueur, qui défie les lois de la nature et de la logique pour s’imposer comme une légende vivante.