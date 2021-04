LeBron James lance un triple sans regarder et remporte un pari

James tire un triple contre les Houston Rockets.

. – Appelez cela du spectacle, appelez cela une conscience spatiale extraordinaire, mais LeBron James a porté sa performance à un tout autre niveau contre les Houston Rockets mardi.

Déjà en avance de 21 points contre les Rockets au deuxième quart-temps, James a attrapé une passe dans le coin devant son banc des Lakers de Los Angeles et a entendu la voix de Dennis Schroder. « Je lui ai dit de parier sur un Benjamin, alors il lui a tiré dessus », a déclaré Schroder.

James se tourna alors pour rencontrer les yeux de Schroder alors qu’il essayait le triple.

« J’ai pris le pari alors que je lançais encore le ballon », a expliqué le quadruple champion NBA.

« Un pari n’est officiel que lorsque vous regardez un homme dans les yeux, alors j’ai dû le regarder dans les yeux et j’ai pu gagner celui-là. »

Pour le plus grand plaisir de ses coéquipiers et alors que James ne regardait toujours pas le panier, le tir est entré et le banc des Lakers a éclaté en fête.

« La première fois que j'ai vu LeBron faire ça. »

Bien que son répertoire de capacités extraordinaires soit large et varié, les 3 sans apparence n’ont pas été un habitué de James.

Ainsi, après avoir surpris ses coéquipiers avec son exploit mardi, James a rendu hommage à Steph Curry, l’un des meilleurs lanceurs de la NBA et quelqu’un qui a rendu les tirs aveugles plus courants.

« Steph est probablement le meilleur buteur de notre ligue, et quand vous tirez le ballon si magnifiquement, sans effort et tout comme Steph le fait, il a le feu ultra-vert ultime pour le faire », a expliqué James.

Parce que 10 fois sur 9 sont pour Steph.

L’énorme triple sans look a été le point culminant de la victoire dominante des Lakers 117-100 sur les Rockets.

Derrière les 26 points de James et les 19 points d’Antony Davis, les champions en titre de la NBA ont amélioré leur record à 9-3, le meilleur de la ligue, et sont désormais invaincus sur la route.

‘Cette situation est folle’

Pour les Rockets, le début de la saison 2020-21 a été difficile.

Après que la demande d’échange rapportée par le MVP 2018 James Harden soit tombée dans l’oreille d’un sourd et que leur premier match ait été reporté, les Rockets ont une fiche de 3-6 jusqu’à présent après des pertes consécutives contre les Lakers.

Suite à la défaite de mardi, au cours de laquelle les Rockets ont devancé les Lakers de près de 30 points à certaines étapes, Harden a qualifié la situation de l’équipe de «folle».

«J’adore cette ville», a déclaré Harden, qui a rejoint l’Oklahoma City Thunder en 2012. «J’ai littéralement fait tout ce que je pouvais. Cette situation est insensée. C’est quelque chose que je ne pense pas pouvoir être corrigé.

Malgré les ajouts de vétérans comme John Wall et DeMarcus Cousins, l’attaque normalement fluide des Rockets a été déconcertée cette année.

Et cela se résume aux propres luttes de Harden. Le joueur de 31 ans a remporté le titre de champion de la NBA au cours des trois dernières saisons, mais n’a pas réussi à marquer plus de 20 points en quatre matchs consécutifs, sa plus longue séquence depuis 2012.

« Honnêtement, nous ne sommes même pas proches de cette équipe – évidemment les champions en titre – et de toutes les autres équipes d’élite », a déclaré Harden. «Vous pouvez voir la différence dans ces deux derniers matchs.

«Bien sûr, la chimie, le talent, tout, et c’était clair comment j’ai dit ces derniers matchs. Depuis le début du match, c’était juste une équipe agressive, vétéran, évidemment, une équipe de championnat, et l’une des meilleures équipes que nous ayons dans cette ligue.

Il manque une étoile, s’appuie sur une autre

Avec Kyrie Irving perdu pour le quatrième match consécutif pour des raisons personnelles, les Brooklyn Nets ont dû compter sur une autre superstar pour les aider à sortir d’un trou mardi soir.

Les Nets, menés par les 34 points, 13 passes et 9 rebonds de Kevin Durant, se sont remis d’un déficit de 18 points en seconde période pour vaincre les Denver Nuggets 122-116 mardi soir.

Pendant le match, Durant a devancé Elgin Baylor, Dwyane Wade et Adrian Dantley sur la liste des buteurs de tous les temps et a grimpé à la 28e place de tous les temps.

En l’absence d’Irving, le directeur général des Nets, Sean Marks, a déclaré que l’organisation était « au courant d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant Kyrie Irving lors d’une réunion de famille ».

« Nous avons examiné les circonstances avec Kyrie et la NBA pour déterminer le respect des protocoles de santé et de sécurité », a déclaré Marks. « Kyrie reste en dehors de l’équipe pour des raisons personnelles. »

«La date de son retour n’a pas encore été précisée. En attendant, nous continuerons de nous concentrer sur nos objectifs organisationnels. Kyrie aura l’occasion de parler de son absence lorsqu’il sera prêt à le faire.

Irving n’a pas encore commenté publiquement.

Plus de jeux reportés

Pendant ce temps, six matchs de la NBA ont été reportés cette saison, en raison des protocoles de santé et de sécurité de la ligue.

Pour la troisième fois en moins d’une semaine, les Celtics de Boston ont reporté un match en raison de problèmes de covid-19.

Le match à domicile de mercredi au TD Garden contre le Orlando Magic a été annulé après que la ligue a rapporté dans un communiqué que les tests et la recherche des contacts au sein de l’organisation des Celtics ont laissé l’équipe à court de huit joueurs disponibles.exigé par la NBA pour que les Celtics se rendent sur le terrain .

En outre, il a également été annoncé que le match de mercredi entre les Utah Jazz et les Washington Wizards avait été reporté car les Wizards n’auraient pas les huit joueurs requis par la ligue. Avec cela, cinq matchs ont été annulés depuis dimanche.