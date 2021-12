Lebron James le plus vieux joueur de l’histoire de la NBA à triple-doubler

Comme s’il s’agissait d’un moteur diesel, les deux Les Lakers de Los Angeles Quoi James Lebron Ils se carburent petit à petit et acquièrent cette puissance qu’on prenait au début de la saison. Après un début plein de doutes et où l’absence de l’homme qui aspire à être le meilleur joueur de l’histoire était un obstacle majeur, ils parviennent à retrouver de bons sentiments et présentent leurs lettres de noblesse pour grandir dans le classement. Déjà sixième de la Conférence Ouest, ce que Lebron James réalise est dans un statut supérieur, après avoir dynamité le Statistiques NBA étant le joueur le plus âgé à avoir signé un triple-double dans toute l’histoire de la ligue. Ses déclarations ultérieures sur ESPN révèlent sa nature compétitive.

« Avant le match, j’ai dormi 12 heures, peut-être que cela a pu m’aider », a déclaré un Lebron obsédé par le repos et prenant soin de son corps, après avoir offert un affichage absolu avec 30 points, 11 rebonds et 10 passes, ainsi que 3 passes décisives et un 12/20 aux field goal. Avec cette performance, il a réussi à dépasser Kobe Bryant en tant que joueur le plus âgé à réaliser un triple-double, puisque Kobe l’a fait avec 36 ans et 99 jours, pour les 36 ans et 346 jours d’un Lebron qui aura 37 ans en pleine forme et à la recherche d’un nouvel anneau pour sa 19e saison dans l’élite. « Chaque jour, je me sens mieux, mon corps réagit et j’ai l’air en bonne santé. Je me sens plus jeune que jamais et je ne veux pas me limiter à quelques minutes », a-t-il déclaré.

Lebron James accumule 4 triple-doubles à 35 ans

Soulagement de Frank Vogel avec cette réaction stellaire de James Lebron C’est palpable puisque l’entraîneur pourrait faire face à une situation difficile si les victoires ne commençaient pas à venir avec récurrence. « Il a l’impression qu’il a des ressources illimitées et fait jouer le reste d’entre nous avec une énorme confiance. C’est l’esprit de cette franchise, jouer dur quel que soit l’adversaire. Nous essayons de définir les routines et le rythme nécessaires pour aspirer à l’anneau et Lebron nous marque le chemin », a commenté le technicien de Les Lakers de Los Angeles, qui sont dans une nette tendance à la hausse. Ils doivent continuer et essayer de réduire la marge qui les sépare des meilleurs.