Lebron James, l’un des meilleurs vols de l’histoire de la NBA

Il viendra un jour où l’on passera en revue les Statistiques NBA nous réalisons vraiment la grandeur de Lebron James et l’héritage qu’il laisse dans la ligue. Ce géant de l’histoire du sport continue de faire exploser des records et d’agrandir sa légende de manière ininterrompue et naturelle, comme si c’était facile. À 37 ans, il est toujours l’un des joueurs les plus dominants de toute la compétition et son influence va au-delà des chiffres, étant pertinente des deux côtés du terrain. Resulta espectacular que un jugador de su nivel e implicación ofensiva se encuentre entre los mejores de la historia en robos de balón, tal y como indica ESPN, lo cual pone de manifiesto una sublime inteligencia en la cancha y una manera de leer el juego como pocos Ils ont eu.

Rapide dans les mains, puissant en mouvement et capable de défendre n’importe quelle position et n’importe quel type d’adversaire, Lebron a construit une partie de sa légende par derrière, basée sur la défense, le vol de balles et la course. Son intelligence positionnelle est incroyable et maintenant que son physique peut progressivement décliner, cela lui permet de continuer à être important en défense et de lancer ses coéquipiers vers des contre-attaques et des paniers faciles. A dépassé alvin robertson, réalisant son entrée dans le top 10 historique des braquages ​​et rejoignant ainsi des noms illustres parmi lesquels se distingue celui de son éternel et intime rival pour le GOAT, tels que Michael Jordan.

Dans la liste, ce n’est pas le seul joueur exceptionnel de l’histoire de la ligue qui figure parmi les meilleurs « voleurs », puisque s’il est vrai qu’il y a des spécialistes défensifs, tous ceux présents ont eu des carrières glorieuses fondées également sur un énorme talent offensif. . Ce ne sera pas facile pour James Lebron Il peut grimper de nombreuses positions en raison de la grande différence qui le sépare de ses prédécesseurs au classement. Ce sont les 10 joueurs avec le plus de vols de toute l’histoire de la NBA:

John Stockton: 3 265

Jason rigole: 2 684

Michael Jordan: 2,514

Gary Payton: 2 445

Chris Paul: 2 404

joues de Maurice: 2 310

Scottie Pippen: 2 307

Clyde drexler: 2 207

Hakeem Olajuwon: 2 162

James Lebron: 2 113