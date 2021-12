LeBron James mène les Lakers de Los Angeles avec un autre triple-double

Deuxième victoire consécutive de Les Lakers de Los Angeles de se classer sixième de la Conférence Ouest (ils ont remporté six des dix derniers auxquels ils ont joué) et de souffler un peu après la séquence de défaites de la semaine dernière. Tout est très égal dans la Conférence Ouest et, hormis les Suns, les Warriors et les Jazz qui semblent un cran au dessus, les autres semblent devoir souffrir pour se qualifier pour les playoffs.

Hier soir, victoire au Staples Center contre Magie d’Orlando 106-94 dans un duel confortable que les hommes de Frank Vogel’s ont détruit en leur faveur au troisième quart avec une formidable course de 36-10. James Lebron C’était le meilleur du long crash. « The King » a réalisé le 101e triple-double de sa carrière après avoir terminé le match avec 30 points (12 sur 20 en placement et 3 sur 7 en triple), 11 rebonds, 10 passes décisives et 3 contres (+14 avec lui sur la bonne voie pour Los Angeles).

Il était bien accompagné cette fois par Russell Westbrook (19 points et 5 passes) et Talen Horton-Tucker (19 points et 6 interceptions). Du banc, Carmelo Anthony a ajouté 13 points. Les Lakers cumulent actuellement 15 victoires et 13 défaites (10-7 à domicile). Anthony Davis n’a pas joué en raison d’une gêne au genou.

Peu à gratter au Magic

A Orlando, peu à dire. Coley Anthony a été le meilleur buteur avec 21 points et les bonnes sénations du rookie Franz Wagner se poursuivent (20 points et 7 rebonds). Très peu du reste sur l’une des équipes les plus faibles de la ligue.