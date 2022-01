LeBron James mettra-t-il fin à sa carrière de Cavaliers ? Il y a des cadres qui le croient

L’expérience LeBron James à Los Angeles s’est traduite par un championnat, alors personne ne peut le qualifier d’échec, mais il est normal d’admettre que cela a été une légère déception tout au long d’un peu plus de trois saisons. La superstar a signé un pacte de quatre ans avec les Lakers, un signe clair que vous étiez engagé dans le projet.

Près de 38 ans, LeBron tente de redresser le bateau des Lakers. Pendant ce temps, le club de longue date de James, Cleveland Cavaliers, a été l’une des plus grandes surprises de la ligue. Cette saison, pour la troisième fois en quatre ans, James a raté beaucoup de temps. Entre sa cheville, son abdomen et un bref passage par les protocoles de santé et de sécurité, l’étoile à 17 reprises a raté 12 des 37 matchs.. En conséquence, les Lakers ont trébuché sur un record de 18-19.

Contrairement à la première fois que James a quitté la ville, les Cavaliers semblent être sur une trajectoire ascendante.. Bien qu’ils soient encore loin d’atteindre à nouveau quatre finales NBA consécutives. Pour contextualiser, Cleveland n’a remporté que 19 matchs lors de chacune des deux premières saisons du King avec les Lakers.

Est-il possible que LeBron ait encore un grand coup à jouer?

Cet été a clairement indiqué que il avait bien l’intention de jouer le reste de sa carrière en Californie du Sud. « J’espère vraiment pouvoir terminer ma carrière avec les Lakers. Quelles que soient les années, si c’est quatre, cinq, six, quoi que ce soit, sept. J’espère pouvoir continuer à jouer. J’aime être à Los Angeles, ma famille aime être à Los Angeles», a déclaré James sur le podcast SmartLess.

Beaucoup de choses peuvent se passer d’ici l’été 2023, date de la fin du contrat. Les Lakers ont l’alignement « le plus ancien » de la ligue. De leur côté, les Cavs ont une équipe considérablement plus jeune avec beaucoup de projection. Naturellement, cela ouvre le champ de la spéculation et Il y a des cadres de la NBA qui l’ont renvoyé dans l’Ohio. « C’est le secret le moins bien gardé de la ligue, le pire des secrets. Le secret le moins bien gardé de sa carrière : [LeBron] veut retourner à cleveland. Il est amoureux des jeunes, de l’entraînement et de la constitution de l’équipe là-bas. A été laissé de côté dans [Los Ángeles]. Il n’est plus disposé à sacrifier son corps pour cette équipe. »

Compte tenu de la direction des deux franchises, il ne serait pas surprenant de voir des rumeurs établissant les Cavaliers comme une destination « finale » pour King James. Le voir prendre sa retraite à l’endroit où tout a commencé serait une fin de film américain, jeu de mots..