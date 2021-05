LeBron James n’aime pas les tournois de play-in, mais les Lakers peuvent en faire partie

Les Lakers de Los Angeles sont entrés dans la saison en tant que grands favoris pour remporter le championnat NBA pour la deuxième saison consécutive après que LeBron James, Anthony Davis et Cie aient dominé la bulle de redémarrage de la ligue l’année dernière. La récompense des Lakers pour leur championnat 2020 était l’intersaison la plus courte de l’histoire de la ligue, avec seulement 71 jours séparant leur victoire au sixième match contre le Miami Heat de leur match d’ouverture contre les Clippers pour commencer la nouvelle saison. Si cela semblait être un signe inquiétant pour la défense du titre des Lakers, tout ce qui s’est passé depuis n’a fait qu’ajouter au doute.

Tout d’abord, les Lakers ont regardé les Brooklyn Nets ajouter James Harden pour former une nouvelle superpuissance dans la Conférence Est. Ensuite, Anthony Davis a raté 35 matchs avec une tension au mollet et LeBron James a raté 21 matchs avec une blessure à la cheville avant de revenir tous les deux dans l’alignement pour la course d’étirement de la saison régulière. Alors que le reste des Lakers a fait un travail admirable en restant à flot sans leurs deux superstars, les luttes récentes des Lakers les ont mis en danger de tomber au rang de tête de série n ° 7 et d’avoir donc besoin de participer au tournoi de play-in juste pour faire le éliminatoires.

Les Lakers ont perdu six de leurs sept derniers matchs, y compris des défaites contre les modestes Sacramento Kings et les Raptors de Toronto au cours du week-end avec James et Davis de retour dans l’alignement. Les Lakers sont maintenant dans une égalité à trois pour la tête de série n ° 5 avec les Dallas Mavericks et Portland Trail Blazers. L’une de ces équipes devra passer par le tournoi de play-in pour se qualifier pour les playoffs.

Après la défaite face aux Raptors dimanche soir, James a déclaré que quiconque pensait au tournoi de play-in “ devait être renvoyé ”.

LeBron James à propos du tournoi de play-in: “Celui qui a inventé ça doit être renvoyé” – Dave McMenamin (@mcten) 3 mai 2021

James n’aimera peut-être pas l’idée de devoir passer par le tournoi de play-in, mais en réalité, il n’y aura pas de chemin facile pour les séries éliminatoires de la Conférence Ouest cette année, en particulier pour les trois équipes prises au milieu du classement des séries éliminatoires.

À l’heure actuelle, la tête de série n ° 6 – la dernière équipe à l’abri du play-in – devrait affronter les Denver Nuggets et le leader du MVP Nikola Jokic au premier tour. Oui, les Nuggets sont malheureusement sans star Jamal Murray qui est absent pour la saison, mais Denver reste redoutable. L’équipe qui obtient la tête de série n ° 5 devrait actuellement affronter les Los Angeles Clippers, qui sont l’un des favoris pour remporter le titre.

James attrape un peu de chaleur pour avoir critiqué le tournoi de play-in après que son équipe soit en position de devoir y participer, tout comme le propriétaire des Mavs Mark Cuban plus tôt cette année. Pour être juste envers James, il a déclaré qu’il n’était pas fan du tournoi de play-in lorsqu’il a été interrogé pour la première fois sur l’idée en 2018:

James a aimé l’idée d’un tournoi de play-in l’année dernière lorsque la saison régulière a été interrompue à cause de la pandémie. Avec les Lakers détenant la tête de série n ° 1 de l’Ouest l’année dernière dans la bulle, voici ce que James a dit sur l’idée du tournoi de play-in:

Vous avez Portland. Vous avez Memphis … La Nouvelle-Orléans et Sacramento bricolent là-bas … alors s’il reste cinq ou dix matchs … pourquoi ces gars ne se battent-ils pas? Les faire jouer les cinq jeux?

Il semble que James a toujours détesté l’idée du tournoi de play-in, mais l’a soutenu l’année dernière en raison des circonstances uniques de la bulle.

Comment fonctionne le tournoi de play-in NBA

Le tournoi play-in a un format simple en 2021 qui est différent de la version dans la bulle de l’année dernière. Voici comment cela fonctionne:

La tête de série n ° 7 jouera la tête de série n ° 8 dans chaque conférence. Le gagnant accède aux séries éliminatoires. La tête de série n ° 9 jouera la tête de série n ° 10 dans chaque conférence. Le perdant de ce jeu est éliminé et sera à la loterie. Le perdant du match 7-8 joue alors le vainqueur du match 9-10. Le gagnant de ce match fait les éliminatoires, tandis que le perdant est éliminé.

Les Memphis Grizzlies, les Golden State Warriors et les San Antonio Spurs seront les trois autres équipes du tournoi de play-in, les Griz et les Warriors se battant actuellement pour la tête de série n ° 8 qui offre plus de marge d’erreur.

Les Lakers, Mavericks et Trail Blazers ont chacun huit matchs à jouer en saison régulière avant le début du tournoi de play-in le 18 mai. James n’aime peut-être pas l’idée, mais cela a certainement ajouté de l’intrigue à ce qui est généralement une fin assez ennuyeuse. saison régulière.