LeBron James ne pourra pas jouer dans les Lakers-Spurs en raison d’une gêne à la cheville

27/10/2021 à 04h58 CEST

. / San Antonio

L’étoile devant Lakers de Los Angeles LeBron James ne figurait pas ce mardi dans la composition officielle de l’équipe qui affrontera le San Antonio Spurs pour l’inconfort de la cheville droite. L’entraîneur des Lakers Frank Vogel a répondu, interrogé sur la blessure de James, que l’équipe adoptait « une approche marathon » avec lui. L’attaquant Malik Monk, l’une des nouvelles acquisitions des Lakers pendant la pause estivale, débutera à la place de James, et le meneur vétéran Rajon Rondo reviendra également dans la rotation.

Jacques a subi le blessure lors de la victoire de dimanche contre les Grizzlies de Memphis lorsque le gardien Desmond Bane a atterri sur la jambe droite de la star des Lakers après avoir heurté un lay-up, faisant tomber le joueur de la franchise de Los Angeles au sol. Le personnel médical de l’équipe a évalué James et a pris la décision de ne pas lui permettre de jouer. James n’a pas testé la cheville sur le terrain mardi.

James a raté 26 matchs la saison dernière en raison d’une entorse à la cheville droite, mais Vogel a déclaré que la star des Lakers n’avait pas vu cette blessure s’aggraver. « Même cheville. Endroit différent. Blessure différente », a déclaré Vogel.

Les Lakers joueront un autre match consécutif mercredi lorsqu’ils se rendront à Oklahoma City, et Vogel n’a pas exclu le retour de James contre le Thunder. « Discutable. Je vais voir ce que ça fait », a déclaré Vogel. « Il est au jour le jour, et demain il sera à nouveau évalué, il verra à quoi ressemble la douleur et prendra une décision à ce moment-là. »

James, 36 ans, est en moyenne 26 points ; 6,3 rebonds et 5,3 passes décisives au début de la saison 1-2 des Lakers.