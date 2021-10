LeBron James nomme 3 joueurs des Lakers qui l’ont impressionné

Le nouveau look des Los Angeles Lakers devrait concourir pour un titre NBA cette année, et la première étape de ce processus consiste à intégrer de nombreux nouveaux visages.

Au cours de l’intersaison, LA a complètement remanié sa liste – avec des critiques mitigées. Certains pensent que l’équipe sera bien meilleure en 2021-2022 ; d’autres pensent que les modifications étaient une erreur. Le temps dira qui a raison.

Cette semaine, lors de la journée des médias des Lakers, on a demandé à LeBron James si l’un des nouveaux arrivants se démarquait comme particulièrement impressionnant.

Après réflexion, James a mis en évidence trois joueurs en particulier.

« J’aime le processus consistant à travailler pour atteindre l’objectif ultime, mais nous devons y travailler tous les jours. » @KingJames a parlé des premiers entraînements des #Lakers et de l’objectif de l’équipe au début de la pré-saison. pic.twitter.com/L7QplhDs6P – Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) 1er octobre 2021

“Je veux dire, je dirai K Nunn (Kendrick Nunn), Baze (Kent Bazemore) et DJ (DeAndre Jordan)”, a-t-il déclaré. « Vous savez, ils ont ramassé certaines choses. De toute évidence, Rondo et Dwight connaissent un peu notre système, donc cela va sans dire. Mais ensuite, Baze, K Nunn et DJ ont joué un très bon ballon pour nous et n’ont fait qu’apprendre, apprendre notre système assez rapidement.

L’accent mis par James sur les acteurs est essentiel. Bien que l’acquisition de Russell Westbrook ait suscité le plus de fanfare au cours des derniers mois, les Lakers iront aussi loin que le casting de soutien les mènera finalement. Les Big 3 de l’équipe, même avec leur nouveau surnom cool, ne peuvent mener le groupe que jusqu’à présent.

La bonne chose pour LA est que tout le monde semble prendre la saison à venir au sérieux. James a complètement transformé son corps au cours de l’été, puis Anthony Davis a subi un changement physique encore plus impressionnant que celui de James.

Les actions ont des conséquences. https://t.co/soa76PJdJ5 – Jeu 7 (@game7__) 30 septembre 2021

De toute évidence, personne ne déconne et est sur une mission singulière et ciblée.

Cela aboutira-t-il finalement à ce que les Lakers remportent un championnat la saison prochaine? Une réponse devrait émerger assez tôt.

