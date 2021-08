LeBron James organise une fête d’anniversaire pour sa femme Savannah James .

in

Il n’y a rien de tel que le pouvoir de l’amour noir.

Superstar de la NBA James Lebron a démontré ce qui précède de manière majeure vendredi soir lorsque le quadruple champion, souvent appelé «King James», a surpris sa femme James Savannah avec une fête d’anniversaire digne d’une reine.

Le joueur NBA Lebron James et sa femme Savannah Brinson assistent au match de boxe super poids welter entre Floyd Mayweather Jr. et Conor McGregor le 26 août 2017 au T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. (Photo de Christian Petersen/.)

Des vidéos publiées sur le compte Instagram @kingjames de LeBron documentent le couple arrivant à l’événement privé au restaurant Classic Cat à West Hollywood. Savannah, qui a eu 35 ans vendredi, a enfilé une élégante robe noire avec des talons noirs assortis et des cheveux blonds dorés coiffés en carré. James est arrivé dans une chemise boutonnée de créateur et a secoué une chaîne en argent avec son logo.

Savannah a republié une vidéo de son look prise par son coiffeur Roi Carter sur sa propre histoire Instagram avec la légende « prends-moi TF ova ! Je vous aime tous!”

Des ballons, des fleurs, des plumes et des lumières sur le thème violet et rose décoraient l’intérieur du lieu, et comme touche supplémentaire, de grandes photos de Savannah posant dans différents styles bordaient les murs dans des cadres dorés.

Des trapézistes brillamment vêtus se sont balancés au-dessus de la tête alors que des danseurs de pole dance se produisaient sur scène dans le cadre du divertissement en direct de la fête, qui comprenait une performance surprise du chanteur de R&B nominé aux Grammy Awards Donner sur.

LeBron a même pris un tour au micro, faisant la sérénade à sa femme depuis plus de sept ans avec une interprétation passionnée de la chanson “Happy Birthday”.

La fille de 6 ans de LeBron et Savannah Zhuri James a souhaité à sa « maman et sa meilleure amie » un joyeux anniversaire avec une adorable photo du duo assis ensemble publiée sur son compte Instagram géré par ses parents @allthingszhuri.

Plusieurs célébrités dans l’orbite de la première famille de la NBA ont fait des apparitions tout au long de la nuit, dont l’agent de LeBron et propriétaire de Klutch Sports Riche Paul qui est arrivé avec sa nouvelle petite amie, chanteuse 15 fois lauréate d’un Grammy Adèle.

La chanteuse Rolling in the Deep a fait la une des journaux après avoir été aperçue en train de danser avec ferveur pour Cardi B et Megan toi étalon‘s a frappé 2020 single WAP.

Parmi les autres célébrités présentes, citons les étoiles de la NBA Russell Westbrook, entrepreneur et ami de longue date de LeBron Carter non-conformiste et entraîneur adjoint des Dallas Mavericks et ancien coéquipier de LeBron’s Jared Dudley.

LeBron et Savannah, qui sont ensemble depuis qu’ils ont tous deux fréquenté le lycée d’Akron, dans l’Ohio, fêteront leur huitième anniversaire de mariage en septembre. Le couple a trois enfants ensemble, dont Zhuri et ses deux frères aînés, 16 ans LeBron « Bronny » James, Jr. et 14 ans Bryce Maximus James.

