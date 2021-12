Lebron James parle de Stephen Curry battant Ray Allen

Dans cet article, nous verrons les passionnés version à partir de James Lebron à partir de Stephen Curry battre le record de ray allen dans la NBA.

Le meneur des Golden State Warriors Stephen Curry est sur le point de battre le record NBA du Hall of Famer Ray Allen en 3 secondes. Son plus grand rival, la star des Los Angeles Lakers LeBron James, qui a remporté deux titres avec Allen, a hâte de le voir.

Curry a percé six 3 contre les Trail Blazers de Portland mercredi, portant son total en carrière (saison régulière) à 2 964, 10 de moins que le record d’Allen.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de l’étape imminente de Curry après que les Lakers aient battu le Thunder d’Oklahoma City vendredi, James a fait l’éloge du meneur des Warriors. Il a déclaré que le fait qu’il pensait même que Curry pourrait battre le record d’Allen contre Portland illustre la grandeur inégalée de Steph du centre-ville.

« Tout d’abord, le fait que l’autre soir, quand ils ont joué, nous suivions vraiment pour voir s’il pouvait faire 16 3-points, cela vous permet de savoir à quel point il est incroyable », a déclaré LeBron. « S’il y a un joueur dans l’histoire de la NBA qui peut marquer 16 buts à 3 points, c’est bien Steph Curry. Je suis littéralement assis là à faire le calcul dans ma tête. Je suis genre ’16. Eh bien, je sais que vous en avez fait 12 plusieurs fois. Eh bien, s’il y a quelqu’un qui peut le faire, ce sera lui. Cela vous permet juste de savoir à quel point c’est incroyable. «

On a demandé à LeBron si un tir particulier de Steph lui était arrivé et, alors qu’il était assis dans la salle de presse du Thunder, il a évoqué le légendaire poignard à double explosion de Curry de 2016.

« Deuxièmement, la seule chose qui me vient à l’esprit… c’est vraiment la photo qu’il a prise ici (à OKC). Il s’est arrêté à 38, 39, 40 pieds et a vidé cette chose. Et évidemment, nous avons eu tellement de belles batailles. Il a frappé tellement de gros coups et de paniers contre nous. Évidemment, il a été phénoménal tout au long de sa carrière. »

Toute tension persistante des quatre affrontements consécutifs de la finale de la NBA entre James et Curry s’est apparemment estompée ces dernières années. Au All-Star Game 2021, James était si enthousiaste à propos de Curry que cela a suscité des spéculations selon lesquelles il le recrutait pour les Lakers.

« Plus important encore, juste un gars formidable », a ajouté LeBron. « J’aimerais pouvoir être là pour le féliciter. Je serai l’un des gars de notre ligue à le féliciter socialement… Écoutez, je connais Ray, je connais le travail qu’il y a mis. Et s’il y a un gars à qui vous devez transmettre votre disque, c’est Steph, je sais que Ray est vraiment reconnaissant qu’il soit un tel gars. Une assez belle réalisation. »

La star des Lakers a ensuite (accidentellement?) référencé son ancien slogan Nike en louant Curry.

« Vous ne pouvez même pas le maudire, parce que cela va arriver. Cela n’arrivera peut-être pas demain… Mais cela arrivera. Nous sommes tous témoins de ce que Steph Curry a fait dans sa carrière et de la façon dont il a changé la donne. C’est un joueur de basket-ball unique dans sa vie. »

Tous les yeux, y compris ceux de LeBron, seront rivés sur Curry lorsque les Warriors accueilleront les Philadelphia 76ers samedi soir au Chase Center. Curry a 22 (!) Matchs de carrière dans lesquels il a fait 10 triples ou plus.