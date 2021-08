LeBron James partage des photos de son entraînement avec Russell Westbrook

in

LeBron James pourrait très bien être le plus grand joueur de basket-ball de tous les temps.

Il a les MVP, les championnats, plusieurs records NBA et une cache culturelle globale pour le confirmer. Il n’y a pas vraiment de débat à ce stade.

De quoi pouvons-nous débattre, cependant? Sa présence sur les réseaux sociaux. Aussi bon qu’il soit au basket, il n’est pas aussi bon sur les réseaux sociaux. Il est d’accord pour la plupart. Mais ce n’est pas un tweeter légendaire dans le moule de, disons, Kevin Durant.

Mais là où il rentre dans son sac, c’est Instagram. LeBron James adore une bonne publication sur Instagram. Et il adore vous donner la légende la plus ringarde possible tout en le faisant.

Et donc, bien sûr, quand il s’est entraîné avec son nouveau coéquipier, Russell Westbrook, il a dû faire quelques films. Et il a également dû nous donner l’une de ses légendes LeBron brevetées.

C’était tellement brillant.

Ce tweet décrit parfaitement l’ambiance de cette légende.

Si bron n’était pas salement riche, il balancerait une oreillette Bluetooth – José Armando (@El_Doubarge07) 14 août 2021

C’est juste génial. C’est parfait. C’est l’oncle millénaire de pointe jusque dans les moindres détails. L’appel des sceptiques. L’emoji de chapeau pour “casquette”. La surutilisation globale des emoji. Le placement de chacun d’eux. Les noms @ dans la légende au lieu de simplement taguer les personnes sur les photos.

C’est si glorieux. Cela doit être l’une des meilleures légendes de Bron à ce jour. Cette saison allait déjà être géniale – mais si nous en obtenions plus? Oh, mec. Attention.

S’il te plaît, LeBron. Plus de ceux-ci.

Regardez notre série de déballage de baskets, Livraison spéciale