LeBron James perdu dans le désordre CGI .

Le Times s’engage à examiner les sorties de films en salles pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné que le cinéma comporte des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les autorités sanitaires locales.

Dans “Space Jam: A New Legacy”, une entité de plus en plus désespérée a piégé la superstar de la NBA LeBron James dans un monde élaboré de uns et de zéros, l’obligeant à interagir avec des personnages de dessins animés bruyants dans le cadre d’un plan fastidieux pour conquérir le paysage du divertissement numérique. Suis-je en train de résumer l’intrigue ou de décrire les origines du film ? Comme les cinéastes eux-mêmes le savent, c’est une distinction clin d’œil sans différence. Une des premières scènes, dans laquelle King James s’assoit avec un groupe de dirigeants de Warner Bros. désemparés qui veulent transformer son image en avatar, est censée nous faire imaginer la vraie réunion de pitch et rire en signe de reconnaissance. Alors pourquoi a-t-on l’impression que la blague est sur nous ?

Peut-être parce que nous en avons déjà entendu une version et mis à part une mise à niveau technologique ultra-époustouflante, il ne s’est pas amélioré avec l’âge. Techno-goop brillant, brillant et nostalgique pour toute la famille, “Space Jam: A New Legacy” est une suite de l’hybride d’action/animation de 1996 “Space Jam”, qui a mis Michael Jordan sur un basket intergalactique cour avec Bugs Bunny parce que – eh bien, pourquoi pas ? Les cinéphiles ont plus ou moins réagi de la même manière, transformant cette comédie blême en un succès mondial de 250 millions de dollars et mettant en place des plans pour une franchise en mouvement. Mais pour un certain nombre de raisons – Jordan a transmis une suite et n’a laissé aucun héritier apparent d’Air, et le délicieux “Looney Tunes: Back in Action” de 2003 s’est écrasé et brûlé comme une fusée Acme par correspondance – il a fallu 25 ans pour cela redémarrer pour arriver.

Un LeBron James animé dans une scène de “Space Jam: A New Legacy”.

(Warner Bros. Divertissement)

Le terme correct est peut-être recharger, étant donné le grand nombre de références à “The Matrix”, parmi d’autres titres populaires de Warner Bros. dragués pour cette occasion douteuse. Contrairement au premier “Space Jam”, “A New Legacy” ne se limite pas à Merrie Melodies et Looney Tunes. Slickly réalisé par Malcolm D. Lee (“Girls Trip”) à partir d’un scénario crédité à six scénaristes – qui, selon une estimation prudente, revient à environ 25 références IP différentes par écrivain – le film vous arrive comme un riff sur le thème des cerceaux sur “Ready Player One” ou “Wreck-It Ralph”. Il y a des cris à l’écran pour les stars de DC Comics Batman, Superman et Wonder Woman; les mastodontes fantastiques internes « Game of Thrones » et Harry Potter ; les favoris de flash-and-you-miss-’em tels que Fred Flintstone, Yogi Bear et le géant de fer; et des classiques apparemment pas du tout sacro-saints, notamment “Casablanca”, “Le Magicien d’Oz” et “Qu’est-il arrivé à Baby Jane?”

Mais d’abord, le film nous montre ce qui est arrivé à Baby James. (Si vous n’aimez pas ça, vous pourriez détester “Space Jam: A New Legacy.”) LeBron (Stephen Kankole), 13 ans, est un joueur doué de l’Ohio qui apprend très tôt à ranger les choses enfantines, à jeter sa Game Boy et garder la tête dans le jeu. Et donc il grandit pour devenir, eh bien, LeBron James. Il devient également un père autoritaire pour ses enfants, en particulier son fils Dom (Cedric Joe), qui, ironiquement alerte, est plus intéressé par la conception de jeux vidéo que par les traces de son père Nike. Alors que les tensions père-fils-fils, dribble-vs-codage sont ainsi établies, LeBron et Dom se retrouvent emmenés à l’intérieur des serveurs de Warner Bros., retenus captifs par un cyber-démon malveillant nommé Al G. Rhythm ( l’obtenir ?) qui nourrit des illusions de grandeur synergique.

M. Rhythm, joué par un Don Cheadle terriblement engagé, cherche à maximiser la portée de son conglomérat en défiant LeBron à un match de basket-ball aux enjeux incroyablement élevés. Forcé de se battre avec des versions diaboliques surpuissantes d’Anthony Davis, Damian Lillard et Nneka Ogwumike, parmi d’autres stars de la NBA et de la WNBA, LeBron doit, comme Jordan avant lui, s’allier aux Looney Tunes. Mais les choses ont changé : Bugs Bunny (exprimé, avec plusieurs autres, par Jeff Bergman) est le dernier résident de Looney Tunes World, dont les forêts et les déserts dessinés à la main suggèrent un charmant retour au talent artistique du grand Chuck Jones.

Des gags à l’ancienne et divertissants s’ensuivent alors que LeBron, assumant sa propre forme animée en deux dimensions, suit un cours intensif sur les lois hautement élastiques de la physique des dessins animés. Mais bientôt, lui et Bugs partiront à la recherche de Daffy Duck, Sylvester, Tweety, Yosemite Sam et le gang, qui, nous le découvrons, sont tous passés à autre chose et jouent maintenant dans des exercices de cross-branding de haut niveau. . Repérez un montage mash-up étendu qui envoie «Space Jam: A New Legacy» passer du dérivé au déprimant à la hâte. À quel point un film peut-il être un mercenaire sans âme ? Regarder Wile E. Coyote pourchasser le Roadrunner à travers “Mad Max: Fury Road” ou pendant que Granny reconstitue des mouvements d’arts martiaux de balle de “The Matrix”, c’est découvrir la réponse.

LeBron James et Bugs Bunny dans le film “Space Jam: A New Legacy”.

(Warner Bros. Divertissement)

Une fois le jeu culminant commencé, LeBron reviendra en mode live-action (et les Tunes, à leur grande horreur, deviendront des versions 3D d’eux-mêmes générées par ordinateur), le plaçant en concurrence directe non seulement avec une équipe adverse mais aussi avec un assaut rapide et implacable d’effets visuels. Il tient bon, tout bien considéré. “Les athlètes qui jouent, ça ne se passe jamais bien”, gémit-il de manière ludique lors de cette première réunion de pitch, mais James, une présence naturellement sympathique à l’écran, a réfuté cette notion il y a des années. Il a joué et s’est parodié, terriblement, dans la comédie d’Amy Schumer “Trainwreck”, un film qui était tout aussi adapté à son ineffable LeBron que celui-ci. Dans “Trainwreck”, bien sûr, il avait plus à interagir – ou plutôt moins – qu’une montagne de déchets brillants générés par ordinateur.

Allégez-vous, pensez-vous. Il y a un précédent pour ce genre de spectacle maximaliste de criblage d’IP, n’est-ce pas ? C’est sûrement juste une extension de quelque chose que ce studio fait depuis un certain temps. Tout comme le château d’eau de Warner Bros. est un élément incontournable du paysage comique américain, l’histoire du studio d’envoyer ses propres marques – ainsi que les rênes exclusives étroites qu’il exerce sur ces marques – appartient à une fière et glorieuse tradition de divertissement. Mais il y a un monde de différence entre, disons, la satire effrontée du backlot WB d’un épisode “Animaniacs” – ou même la surcharge de contenu intelligent de quelque chose comme “The Lego Movie” – et cinq minutes de “Space Jam: A New Legacy. ” Faire la satire et mobiliser intelligemment vos personnages, et les faire passer le quatrième mur avec esprit, grâce et intégrité, nécessite un amour sincère pour ces personnages et une compréhension de ce qu’ils pourraient signifier pour le public.

Dans « Space Jam : A New Legacy », ils sont traités comme des morceaux jetables ou, pire encore, interchangeables – des fragments d’ADN pop-culturel flottant librement à recombiner à l’infini et arbitrairement. À aucun moment, le raid du film sur le coffre-fort de Warner Bros. ne semble avoir été motivé par le désir de faire quelque chose de vraiment intelligent ou inspiré de ces propriétés. Le film n’est qu’une grande déclaration vide de domination d’entreprise, une tornade CGI tourbillonnante qui – comme un diable de Tasmanie beaucoup plus stupide – ingère, traite à peine puis régurgite rapidement tout sur son passage. C’est Upchuck Jones.

« Space Jam : un nouvel héritage »

Notation: PG, pour un peu de violence de dessin animé et un peu de langage

Durée de fonctionnement : 1 heure 55 minutes

En jouant: Ouverture le 16 juillet en version générale ; aussi en streaming sur HBO Max

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));