LeBron James pourrait manquer plusieurs matchs des Lakers après avoir été mis à l’écart par les protocoles COVID-19

LeBron James a été placé dans les protocoles de santé et de sécurité de la NBA et pourrait manquer beaucoup de temps. Selon USA Today, James manquera probablement plusieurs matchs des Lakers de Los Angeles. L’équipe n’a pas révélé si James avait été testé positif pour COVID-19, mais James a déclaré aux journalistes avant le début de la saison qu’il était vacciné.

« De toute évidence, c’est une énorme perte », a déclaré l’entraîneur des Lakers Frank Vogel avant le match des Lakers contre les Kings de Sacramento mardi, selon ESPN. « C’est décevant. Nous voulons juste le meilleur pour lui en ce moment. C’est là que sont nos pensées. Et nous avons un prochain état d’esprit. » L’équipe a découvert que James entrait dans les protocoles de santé et de sécurité mardi matin. Vogel n’a pas révélé les symptômes que James ressent, mais son coéquipier Anthony Davis a partagé plus d’informations avec les journalistes.

« Il a dit qu’il était bon », a déclaré Davis. « Je pense qu’il est asymptomatique, ce qui est bon signe, mais nous voulons nous assurer qu’il revienne. La santé est le plus important. C’est plus grand que le basket-ball. Il a une famille. Nous voulons nous assurer qu’il va bien quoi qu’il arrive . » Selon les règles de la NBA, si un joueur a confirmé un test positif de COVID-19, la ligue impose un minimum de 10 jours d’isolement loin de son équipe sans aucune activité physique. Le joueur subira ensuite un dépistage cardiaque et un reconditionnement afin d’être innocenté.

« Je sais que j’étais très (sceptique) à propos de tout ça, mais après avoir fait mes recherches, j’ai senti que c’était le mieux adapté non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille et mes amis. C’est pourquoi j’ai décidé de le faire », James a déclaré aux journalistes en septembre. « Nous parlons du corps des gens. Nous ne parlons pas de quelque chose de politique, de racisme ou de brutalité policière, des choses de cette nature. Personnellement, je n’ai pas l’impression que je devrais m’impliquer dans ce que les autres devraient faire pour leur corps ou leurs moyens de subsistance.

James étant placé dans les protocoles de santé et de sécurité de la NBA survient peu de temps après sa suspension d’un match pour avoir eu une altercation avec les Detroit Pistons contre Isaiah Stewart. Il a également fait expulser deux fans des Indiana Pacers d’un match pour avoir tenu des propos désobligeants.