LeBron James, presque 37 ans, a rendu ce bloc sauteur facile

LeBron James est sur le point d’avoir 37 ans à la fin du mois, et pourtant il peut encore bouger avec un athlétisme incroyable qui sied à quelqu’un près de la moitié de son âge.

Mercredi, alors que les Mavericks de Dallas accueillaient les Lakers de Los Angeles, James a montré son athlétisme gracieux sur ce bloc sauteur surhumain au premier quart de jeu. Jalen Brunson des Mavericks a réussi à tirer profondément dans la peinture, mais le jeu a été bloqué par le bond de James pour frapper le ballon.

Non seulement cela, la tête de James effleure essentiellement le bas du panneau arrière sur le bloc, montrant à quel point il saute pour arrêter la balle.

Une image fixe du bloc est encore meilleure, car James domine tout le monde avec son saut.

C’est tellement génial de voir James continuer à tout donner chaque soir sur le terrain. Seuls quelques grands dans tous les sports atteignent cet âge et sont encore capables de concourir au plus haut niveau, et nous avons tellement de chance que James soit l’un d’entre eux.