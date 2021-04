LeBron James prévient: “Le météorologue dit qu’une tempête arrive …”

Les Lakers continuent leur petit miracle: 7-8 dans les 15 matchs dans lesquels (en plus d’une autre longue liste de pertes constantes dans la rotation) ils n’ont eu ni LeBron James ni Anthony Davis. Frank Vogel a réalisé quelque chose qui semble facile mais ce n’est pas le cas: les Lakers ont remporté tous les matchs à portée de main, surtout lorsque le rival a eu des pertes aussi importantes ou plus qu’eux, comme cela s’est produit avec les Raptors, les Hornets … ou hier soir contre le Jazz, la meilleure équipe de la NBA qui est apparue dans la surface à Staples. Les Lakers ont sauvé une dernière frayeur, ont gagné en prolongation et Ils sont 35-22, toujours cinquième à l’Ouest. Ils gardent deux matchs d’avance sur les Blazers, le dernier qui irait maintenant directement dans les séries éliminatoires et, plus important encore, quatre sur une zone de jeu bordée par des Mavericks à la baisse (30-25) qu’au cours des 10 derniers matchs, ils n’en ont coupé qu’un (6-4 par 5-5) aux Lakers avant le double duel direct qu’ils joueront cette semaine à Dallas. Deux matchs dans lesquels Anthony Davis est peut-être déjà sur le terrain, mais avec une restriction de minute.

LeBron James a profité de son compte Instagram pour avertir que le champion sera bientôt revu dans toute sa splendeur, et que le retour imminent de Davis suivra le sien: “Le météorologue prévient que le temps va bientôt changer et prédit qu’une tempête arrive … laissez tout le monde se préparer et prendre les mesures nécessaires pour rester en sécurité. “

Anthony Davis a disputé le dernier match le 14 février. La raison était une blessure musculaire au mollet droit qui était liée, c’était la chose délicate, à une inflammation dans la région du tendon d’Achille. Les Lakers ont emprunté la voie la plus conservatrice possible, en pensant à ces éliminatoires de 2021 et à l’avenir au-delà., et l’attaquant de puissance n’a pas joué depuis plus de deux mois. Il est prêt, et bien qu’en principe il ne jouera pas demain (nouveau duel contre les Jazz) il pourrait déjà être prêt à avoir des minutes contre les Mavs.

A partir de là, des jours devront être déduits pour le retour de LeBron James, qui n’est quasiment jamais blessé mais qui est désormais absent depuis un mois (le 19 mars contre les Hawks) en raison d’une très forte entorse de la cheville. Un minimum de 4 à 6 semaines a été établi que LeBron aura terminé dans les derniers jours d’avril. A partir de là, les Lakers prépareront, enfin en principe avec santé, la défense de leur trône. Le jeu se déroule du 18 au 21 mai et les séries éliminatoires commencent le 22 mai.