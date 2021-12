LeBron James prévoit de laisser son corps, son esprit et le jeu déterminer quand il prendra sa retraite

LeBron James est l’un des rares vestiges de la génération précédente de basket-ball NBA. C’est probablement le plus important.

À la veille du 37e anniversaire de l’attaquant des Lakers (30 décembre), tous les yeux et toutes les oreilles se tournent vers James concernant sa retraite éventuelle – à moins d’un objectif de type Brady de jouer jusqu’à ses 50 ans.

Lorsqu’il choisira enfin de chausser ses baskets et de prendre sa retraite, James a déclaré que cela se résumerait à un consensus entre l’esprit et le corps.

L’attaquant des Lakers de Los Angeles LeBron James s’entretient avec ses coéquipiers lors de la première moitié d’un match de basket de la NBA contre les Rockets de Houston, le mardi 28 décembre 2021, à Houston. (Photo AP/Eric Christian Smith)

« Je sais que je suis de l’autre côté de la colline, par rapport à la colline où j’étais auparavant. Je le sais », a noté James, après une victoire mardi soir contre les Rockets. « Mais, je veux dire, j’y ai pensé, où j’en suis. Je joue toujours à un si haut niveau, je n’y ai pas trop réfléchi. »

Il a ajouté: « Mais je suis en 19e année et je ne vais pas en faire 19 autres, donc je ne suis certainement pas à mi-chemin de ma carrière. Je suis de l’autre côté de la colline. Alors, nous verrons où le jeu me mène. Nous verrons où mon corps et mon esprit m’emmènent. Tant que mon esprit reste frais et que mon corps reste avec cela, je peux jouer le jeu. «

L’attaquant des Lakers de Los Angeles LeBron James #6 réagit au cours de la première mi-temps contre les Grizzlies de Memphis au FedExForum le 29 décembre 2021 à Memphis, Tennessee. (Justin Ford/.)

Au cours des saisons passées, l’engagement de James à aller à toute vitesse tout au long de l’année a été remis en question. Quant à sa 19e saison, le récit qui suit les efforts de James a enveloppé un message différent.

Mardi soir, James a expérimenté en tant que centre de départ de l’équipe – un poste dans lequel il était déjà apparu mais n’a jamais commencé pour aucune de ses équipes précédentes.

Le changement a porté ses fruits pour les Lakers et l’entraîneur-chef par intérim David Fizdale – entraîneur en l’absence de Frank Vogel, actuellement dans les protocoles de santé et de sécurité de la NBA.

James a enregistré 32 points, 11 passes décisives et 11 rebonds pour une victoire de 132-123 sur les Rockets de Houston.

Los Angeles n’a pas encore joué comme un prétendant aux séries éliminatoires après 35 matchs (17-18) et devrait devenir la septième tête de série de la Conférence Ouest. Alors que l’horloge de LeBron continue de tourner, le chronomètre de la légitimité des Lakers depuis leur championnat 2020.

LeBron James des Los Angeles Lakers sourit alors qu’il descend le terrain pendant la première moitié d’un match de basket de la NBA contre les San Antonio Spurs le jeudi 23 décembre 2021 à Los Angeles. (AP Photo/Jae C. Hong)

