Lebron James progresse bien après une blessure et sera bientôt de retour

Les Lakers de Los Angeles Ils font avancer les jeux avec peu de conviction et semblent sans but en l’absence de James Lebron. S’ils veulent réorienter rapidement leur saison, ils ont besoin que le roi revienne bientôt et commence à ordonner le désordre dans lequel il met l’équipe de Westbrook encore et encore. Dans des propos recueillis par ESPN, une source proche de l’équipe a révélé que Lebron progresse bien de son malaise et que, bien qu’il n’y ait pas encore de date officielle pour le retour, cela se produira bientôt.

