LeBron James : « Quand j’ai rejoint Wade ou Kyrie… je ne buvais même pas de vin »

LeBron James affronte sa 19e saison en NBA. Près de deux décennies rencontreront l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, un homme dont la dimension sociale et culturelle va au-delà du sport, qui a transcendé tout et tout le monde et qui ne se bat plus que contre lui-même et sa propre légende. LeBron peut gagner plus d’anneaux d’ici à sa retraite tandis que, bien sûr, il est chargé de battre cette myriade de records qui peuvent inclure, pourquoi pas, être le plus grand buteur de l’histoire. Et rien de tout cela ne semble inquiéter une personne confrontée à un calme inhabituel un parcours plein d’incertitudes pour les Lakers, leurs Lakers.

Peut-être que sa tranquillité est donnée par la situation et par l’évolution qu’il a eue en tant que joueur. Depuis qu’il a quitté les Cavaliers pour la première fois, en 2010, a connu une croissance constante qui lui a permis de se réconcilier avec une opinion publique qui était clairement et complètement contre lui. Mais aussi, dans tout ce processus, il a découvert à quel point il est difficile de gagner et a réussi autour de lui pour que des opportunités se présentent à lui. Sans les forcer, s’entourant de belles équipes et allant de la Floride à l’Ohio, le plus petit marché, pour quitter la maison et faire escale dans le plus grand, Los Angeles. Et réussir dans tous ces endroits, bien sûr.

« Je suis devenu un peu plus patient avec le processus au fil des ans. J’ai rejoint Wade il y a 11 ans et Kyrie il y a sept ans. Je cherchais encore qui j’étais en tant que personne… Je n’ai même pas bu de vin quand j’ai rejoint D-Wade ou Kyrie. ou tequila« , a déclaré LeBron dans l’aperçu de la saison. Le roi a ainsi passé en revue sa carrière et a parlé de son moment actuel. Et, pour l’instant, il ne donne toujours pas d’indices sur le moment où il pourra terminer une carrière qui continue d’ajouter de nouveaux jalons et qu’il ne semble pas que cela va se terminer à court terme. Et le joueur tournera, rappelons-le, 37 ans le 30 décembre.

Les Lakers affrontent une nouvelle saison avec LeBron comme leader, et le quatrième avec l’avant dans leurs rangs. Et ils le font avec la tranquillité d’esprit que le projet a déjà obtenu la bague, en 2020, mais aussi avec l’exigence typique d’une si grande franchise. Et avec une équipe pleine de noms propres qui ont beaucoup joué dans la meilleure ligue du monde, cette NBA qui n’attend personne. Mais très vétéran, avec de nombreuses lacunes et qui devra très bien performer pour se qualifier pour un nouveau titre. Celui qui catapulterait un peu plus le roi vers l’Olympe et qui continuerait à écrire les pages de son incroyable histoire. Bien sûr, Lebron est assez calme avant le défi. Du moins, il semble que oui.