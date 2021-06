LeBron James quitte le numéro 23 pour revenir au numéro 6

Ceux d’entre nous qui apprécient la version plus jeune de James Lebron, récemment débarqué en NBA, on se souviendra toujours de lui avec ce mythique 6 dans les Cleveland Cavaliers et plus tard dans le Miami Heat. Un gamin qui a ravi le public et qui a régné en championnat comme personne ne l’avait fait depuis Michael Jordan.

Désormais, après la saison qui a généré tant de mauvaises nouvelles individuelles et collectives, le King a pris la décision de revenir à ce numéro 6 qu’il portera sur son dos avec les Lakers de Los Angeles. Quelle LeBron vous apporte les meilleurs souvenirs ? Le 6 ou le 23 ?