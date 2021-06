LeBron James réagit à la perte des Suns et rend hommage à Devin Booker .

Les champions en titre ont été éliminés au premier tour des éliminatoires (Photos: NBA)

LeBron James a suggéré que la sortie des séries éliminatoires des Los Angeles Lakers aux mains des Phoenix Suns pourrait être une bénédiction déguisée alors que l’équipe cherche à retrouver la santé pendant la morte-saison, alors qu’il a loué Devin Booker.

Les champions en titre de la NBA, qui ont perdu Anthony Davis sur blessure après seulement cinq minutes, ont été stupéfaits jeudi soir alors que les Suns remportaient une confortable victoire de 113-100 au Staples Center pour sceller une victoire de 4-2 en série.

Incroyablement, James avait remporté ses 14 précédents matchs de séries éliminatoires du premier tour – une séquence record – mais est sorti au premier obstacle pour la toute première fois de sa carrière, bien qu’il soit relativement optimiste après la défaite.

LeBron avait une fiche parfaite de 14-0 au premier tour en séries éliminatoires avant hier soir (Photo: .)

Interrogé sur la fin de sa course, LeBron a déclaré: «Écoutez, comme je vous le dis tout au long de la saison, chaque saison est différente, chaque défi est différent.

« Pour pouvoir me mettre là où je peux même avoir des réalisations – soit être brisé, soit pouvoir le continuer – tout cela dépend de la grâce de l’homme au-dessus et de moi qui mets beaucoup de travail acharné, d’avoir de bons coéquipiers, avoir un excellent personnel d’entraîneurs, des choses de cette nature.

« Donc, les records – si c’est un record – ils sont toujours destinés à être battus.

“Donc, de cette façon, cela ne m’importe pas dans la mesure où je ne suis pas sorti du premier tour, ce qui compte pour moi, c’est de remettre cette équipe en bonne santé.

« Moi, ne pas pouvoir être à pleine puissance tout au long de cette série, c’est mon objectif principal. Mais il est temps de se réadapter et de réfléchir à ce que l’intersaison nous réserve.

La star des Suns Booker a été superbe tout au long de la série, marquant 47 points supplémentaires jeudi soir, et il a reçu un maillot signé de James après le match avec l’icône des Lakers plein d’éloges pour son jeune homologue.

“Tout d’abord, j’aime tout sur D-Book”, a déclaré LeBron. « J’ai eu de nombreuses conversations avec lui dans le passé. Il continue de sauter le pas.

Booker était la star de la série et a marqué 47 points supplémentaires (Photo: .)

“Et quand vous voulez être grand dans cette ligue, et comme le lui a dit Kobe, si vous voulez être légendaire dans ce jeu, vous devez continuer à vous améliorer, non seulement votre jeu mais vous en tant qu’homme, tout, à la fois sur et hors du sol.

«Et toutes les conversations que nous avons eues au fil des ans, je peux dire qu’il les a absorbées et qu’il les utilise à son avantage.

«Tout le monde voit ce qu’il est capable de faire sur le terrain en ce moment, mais je pense que sa maturité, lui en tant que jeune homme, est ce qui m’impressionne le plus. Alors j’aime tout dans Book.’



