LeBron James récidive : il s’en sort et offre une nouvelle victoire aux Lakers

Troisième victoire consécutive de Les Lakers de Los Angeles. L’équipe de Los Angeles a battu les Kings de Sacramento à domicile 122-114 dans un autre affichage d’un déchaîné James Lebron. Il a terminé le duel avec 31 points (12 sur 26 en field goal), 5 rebonds et 5 passes décisives. Malik Monk a également complété un grand match avec 24 points et 6 triples. Russell Westbrook et Talen Horton-Tucker ont terminé avec 19 points par tête. Pour les Kings, les 30 points de De’Aaron Fox étaient inutiles.

– 31 PTS, 5 REB, 5 AST – @ KingJames mène les @Lakers à leur troisième W consécutif et enregistre plus de 25 PTS pour le neuvième match consécutif ! pic.twitter.com/9sCm3oyo9c – NBA (@NBA) 5 janvier 2022