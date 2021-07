LeBron James rejoint Fortnite Battle Royale dans des tenues spéciales – WWD

LeBron James entrera dans la stratosphère lorsque Space Jam: A New Legacy fera ses débuts le 16 juillet, mais avant cela, il entrera sur Fortnite le 14 juillet.

Le créateur de Fortnite, Epic Games, a révélé lundi avoir ajouté James à sa série d’icônes Fortnite en tant que personnage jouable, avec des skins et des baskets supplémentaires.

Les deux tenues, appelées simplement LeBron James Outfit, ont été conçues par la créatrice de costumes oscarisée Ruth Carter et combinent les personnages d’avant-match et sur le terrain de James. Les peaux comportent un blazer avec un «back bling» de lion doré ou noir porté sur un sweat à capuche et un short noir, et les lunettes de soleil sont facultatives. Les looks incluent également les baskets Nike LeBron 19, la prochaine basket signature de l’athlète. Les autres pièces disponibles dans l’ensemble incluent un planeur d’envergure, une pioche de lion et la célébration sur le terrain de LeBron “The Silencer”.

Enfin, deux autres tenues dans ce pack incluent l’uniforme de James’ Tune Squad du prochain film “Space Jam” et une tenue “Taco Tuesday”. Un écran de chargement mettant en vedette James dans la tenue LeBron James complète le pack.

Fortnite est le dernier à faire équipe avec James et WarnerMedia avant la première de Space Jam: A New Legacy. Près de 200 marques se sont associées au film à un titre ou à un autre, notamment Nike, Pacsun, Old Navy, Fossil et Hot Topic sur les produits, Tommy Jeans et Forever 21 sur les collections capsules et Bloomingdale’s sur une boutique éphémère.

Le nouveau film voit James faire équipe avec Bugs Bunny, Daffy Duck, Lola Bunny et l’équipe Looney Tunes dans un match de basket-ball pour sauver son fils, Dom, d’un espace de réalité virtuelle géré par Al-G Rhythm (joué par l’acteur Don Cheadle) .

Fortnite a également travaillé avec le rappeur Travis Scott, les DJ Marshmello et Major Lazer, et le joueur professionnel Ninja dans le cadre de sa série Icon, et a ajouté des personnages de la série de jeux de combat Marvel’s Avengers et Capcom Street Fighter comme skins dans son jeu.

Le film de Warner Bros. Pictures Space Jam: A New Legacy sortira en salles ainsi que sur HBO Max pendant un mois.