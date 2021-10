LeBron James révèle la gravité de sa blessure à la cheville

La star des Lakers de Los Angeles, James Lebron dit la dure vérité sur la gravité de sa blessure à la cheville pour la saison suivante dans le NBA.

La star des Los Angeles Lakers LeBron James n’était pas en parfaite santé pendant la dernière ligne droite de la saison 2020-21, et lorsqu’il s’est habillé en séries éliminatoires, il était clair que sa blessure à la cheville le dérangeait.

Maintenant, lors du dernier entraînement de pré-saison des Lakers avant le début de la campagne 2021-22, LeBron a abordé sa blessure à la cheville et a partagé l’étendue du problème qui s’est étendu à l’intersaison. Selon James, il n’a pas pu travailler sur son entraînement de basket-ball pendant les deux premiers mois de l’été à cause de cela.

« Cela m’a pris du temps », a déclaré James à propos de sa blessure à la cheville, selon SB Nation. « Ça a pris du temps. Je n’ai pas fait beaucoup de trucs de basket pendant probablement les deux premiers mois de l’été, ce qui est vraiment bizarre pour moi, parce que ma cheville ne répondait pas comme nous voudrions qu’elle réagisse. »

Pour rappel, LeBron James a raté 20 départs consécutifs en raison d’un problème de cheville. À son retour, il a disputé quelques matchs avant de devoir rester à l’écart des six prochains matchs en raison du même problème.

L’attaquant des Lakers est revenu lors des deux derniers matchs de 2020-21, mais cela signifiait également qu’il n’avait fait que quatre des 30 apparitions possibles pour terminer la saison.

Cela dit, il n’est pas surprenant de voir pourquoi il a eu du mal en séries éliminatoires. Les Lakers ont finalement perdu contre les Phoenix Suns lors de la première série, donnant à James la première sortie en séries éliminatoires de sa carrière au premier tour des séries éliminatoires.

Pour ce que ça vaut, cependant, James a admis que la longue interruption et l’été l’avaient aidé à se remettre de sa maladie. Maintenant, il semble qu’il soit tout à fait prêt pour que les Lakers reprennent le dessus.

« La meilleure chose à propos de l’été, c’est que j’ai eu le temps. J’ai eu le temps de vraiment lui donner une chance de me préparer là où ma cheville était prête à aller », a ajouté James.

« Il s’entraînait toujours. Je n’étais pas sur le terrain de basket, mais je faisais toujours autre chose, m’entraînais, poussais et voyais des choses que je pouvais faire avec ma cheville jusqu’à ce que j’atteigne un point où je ne ressentais plus de douleurs aiguës et ma flexibilité était réduite. retour à l’endroit où il était avant. «