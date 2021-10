LeBron James révèle un énorme changement que les Lakers doivent faire dès que possible

Les Lakers de Los Angeles ont subi leur troisième défaite consécutive en pré-saison cette semaine, tombant contre les Golden State Warriors 121-114 vendredi soir.

Cette défaite en particulier a piqué car elle a marqué les débuts de Russell Westbrook avec l’organisation.

Westbrook a eu du mal dans la nuit, enregistrant deux points, sept rebonds, quatre passes décisives et six revirements sur un tir 1 contre 7 en 17 minutes d’action.

La performance du joueur de 32 ans était si mauvaise, en fait, que l’entraîneur-chef des Lakers Frank Vogel a dû sortir par la suite et offrir la seule raison principale pour laquelle cela s’est produit. Étant donné à quel point les matchs de pré-saison sont normalement hors de propos, le fait que Vogel ait ressenti de la pression pour trouver des excuses après coup est révélateur.

À la lumière des difficultés de son équipe, la star des Lakers LeBron James est sortie et a abordé l’énorme changement que l’équipe a été forcée de faire dès que possible : s’adapter à une refonte offensive complète.

« Nous avons à peu près un tout nouveau système offensif cette année sur lequel nous travaillons au cours de nos entraînements depuis le début du camp d’entraînement », a déclaré James. « C’est un ajustement pour nous offensivement, juste avoir des gars dans différentes positions, avoir des gars à différents endroits sur le terrain avec notre nouveau look et ce que nous essayons de faire. »

En fin de compte, en ce qui concerne James, c’est un processus.

« Ce sera un processus pour nous, mais je pense que ce sera mieux pour nous à long terme. Cela permet au ballon de bouger d’un côté à l’autre », a déclaré James. « Pas grand-chose avec un dribble mais plus avec une passe. Et évidemment, nous avons des attaquants en descente avec Russ, Nunn, moi-même et Talen.

La plus grande star de la série a été identifiée. https://t.co/N4x9IW19OW – Jeu 7 (@game7__) 10 octobre 2021

Les Lakers ont beaucoup travaillé au cours de l’été dans l’espoir de concourir pour un titre cette année. La transformation complète du corps d’Anthony Davis a été incroyable. Même chose avec le physique amélioré de James.

Si LA se ressaisit finalement au début de la saison régulière et gagne comme les gens s’y attendent, tous les malheurs de la pré-saison seront oubliés. Si le contraire se produisait, cependant, les autopsies considéreraient probablement ces premières luttes comme des signes avant-coureurs que les gens n’auraient pas dû ignorer.

