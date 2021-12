LeBron James s’améliore au fil des ans, comme le bon vin

Quoi James Lebron est l’un des deux meilleurs joueurs de l’histoire de ce sport est quelque chose de pratiquement indiscutable bien que la carrière de l’attaquant puissant s’est terminée aujourd’hui. Au-delà des goûts subjectifs qui peuvent donner une longueur d’avance aux joueurs, la réalité est que seul Michael Jordan il a cette place garantie, et pour beaucoup même pas la légende des Chicago Bulls.

Et est-ce James Lebron il ne cesse de susciter des débats de cet acabit car ses performances ne cessent de s’améliorer. Loin de s’aggraver au fil des années et de la logique décadente du physicien, l’avancée de les Lakers de Los Angeles il ne fait que grandir, jeter l’équipe derrière lui et lui donner un leadership qui se traduit par des victoires.

Comme le bon vin, meilleur avec les années

« Plus le vin vieillit, plus il est chaud : contrairement à notre nature, plus il vit longtemps, plus il refroidit », écrivait Félix Lope de Vega y Carpio, et il avait raison. Cependant, il ne connaissait pas LeBron James et ne savait pas que la nature du monstre est aussi très chaude, à tel point que son 2021 est meilleur que son 2020.

L’attaquant des Lakers a déjà égalé ses rencontres avec 30 points ou plus (9) la saison dernière et nous ne sommes qu’en décembre. Avec plus d’une demi-saison à venir, le surmonter est entre ses mains et l’intersaison ne disparaît pas de l’horizon du roi.

LeBron James est comme le vin, meilleur au fil des années. Et c’est parce qu’à 36 haras (37 en seulement 10 jours) il est toujours le leader incontesté de ces Lakers, il est le plus grand argument offensif et défensif de son équipe. Un joueur sans limites ni frontières autres que le désir de gagner et de gagner.