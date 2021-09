LeBron James se moque de Kawhi Leonard et Paul George à propos d’une vidéo virale

Les Clippers de Los Angeles ont organisé cette semaine une cérémonie d’inauguration de leur nouvelle arène Intuit Dome.

Naturellement, en raison de l’importance de l’événement, les deux plus grandes stars de l’équipe étaient présentes.

Seuls Kawhi Leonard et Paul George n’ont pas montré exactement le niveau d’enthousiasme auquel vous vous attendriez pour une occasion aussi importante.

La vidéo parle en grande partie d’elle-même :

pic.twitter.com/FVFSYTtKNa – Arash Markazi (@ArashMarkazi) 17 septembre 2021

Une personne qui a trouvé ça absolument hilarant ? La star des Lakers de Los Angeles, LeBron James.

– LeBron James (@KingJames) 17 septembre 2021

Malgré les blagues, il sera intéressant de voir où vont les Clippers à partir d’ici. Le propriétaire de l’équipe, Steve Ballmer, a fait des commentaires très énigmatiques concernant l’avenir de Leonard cette semaine. Cela, associé au commerce à succès auquel l’équipe a été liée ces derniers jours, pourrait faire en sorte que la liste soit très différente à l’horizon 2021-2022 de ce à quoi on aurait pu s’attendre à l’origine.

Ballmer, pour sa part, ne semble pas préoccupé par ce qui l’attend. En fait, il considère que les fans des Los Angeles Lakers sont « menacés » par lui et son équipe.

“Il y a 30 équipes dans la ligue”, a-t-il déclaré à l’initié ESPN NBA Ramona Shelburne. « Il y en a 29 autres. Et nous en avons un qui se trouve être basé à LA Et nous avons nos fans. Nous utilisons notre expression « LA Our Way ». Et nous construisons notre propre présence, identité.

«Et si les autres gars se sentent un peu menacés – les fans des autres gars, je veux dire; les joueurs sont en fait un peu différents, mais s’ils se sentent un peu menacés, ce n’est pas grave. Cela signifie que nous faisons du bien.

Dak Prescott reste gagnant. https://t.co/WN2voiN8k7 – Jeu 7 (@game7__) 11 septembre 2021

Les Lakers ont apporté des changements assez considérables ces derniers temps. Le temps nous dira si c’était pour le meilleur ou pour le pire.

Quoi qu’il en soit, les guerres de basket-ball de LA promettent d’être plus excitantes que jamais la nouvelle saison. Attachez-vous, ce devrait être une balade amusante.

En rapport: Le compte Twitter Burner de Cam Newton a-t-il été dévoilé ?