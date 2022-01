LeBron James se moque de son ancien coéquipier Tristan Thompson lors d’un match de la NBA

LeBron James avait quelques mots de choix pour Tristan Thompson sur le terrain. Selon Us Weekly, James a apparemment crié après Thompson lorsque leurs équipes, les Lakers de Los Angeles et les Kings de Sacramento, se sont affrontées mardi. Le rapport survient alors que Thompson est au milieu d’un scandale pour avoir engendré un fils avec une autre femme alors qu’il sortait avec Khloe Kardashian.

À la toute fin du match, James a fait un drive vers le panier. Cela a aidé les Lakers à gagner le match en les envoyant à une avance de 118-112. Après avoir marqué, on pouvait voir James se diriger vers le banc des Kings où était assis Thompson (il n’a pas joué du tout lors du match de mardi). Il a ensuite crié: « Je suis un problème de mère-roi, salope. » L’annonceur a relaté le moment en disant: « Il parle à Tristan Thompson, son ancien coéquipier. »

« Je suis un putain de problème ! » LeBron James a informé Tristan Thompson et le banc des Kings lors de son quart de 14 points. Bron a terminé avec 31 👑 pic.twitter.com/s5uCBICGhj – Ballislife.com (@Ballislife) 5 janvier 2022

La caméra montrait Thompson, qui ne semblait pas satisfait du résultat du match ou des railleries de James. Les deux athlètes ont auparavant concouru ensemble sur les Cleveland Cavaliers de 2014 à 2018. James a ensuite rejoint les Lakers tandis que Thompson a depuis fait partie des Boston Celtics et, maintenant, des Sacramento Kings. Ce dernier match a eu lieu un jour seulement après que Thompson eut confirmé publiquement qu’il avait eu un enfant avec Maralee Nichols alors qu’il était encore en couple avec Kardashian, avec qui il partage sa fille True. Non seulement il a confirmé la nouvelle en publiant une déclaration sur son histoire Instagram, mais il s’est également excusé auprès de son ancienne petite amie, dont il s’est séparé en juin 2021.

« Aujourd’hui, les résultats du test de paternité ont révélé que j’avais un enfant avec Maralee Nichols », lit-on dans la déclaration de Thompson. « J’assume l’entière responsabilité de mes actes. Maintenant que la paternité a été établie, j’ai hâte d’élever notre fils à l’amiable. Je m’excuse sincèrement auprès de tous ceux que j’ai blessés ou déçus tout au long de cette épreuve, en public et en privé. » Le basketteur s’est ensuite adressé spécifiquement à Kardashian en écrivant : « Tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas le chagrin et l’humiliation que je t’ai causé. Tu ne mérites pas la façon dont je t’ai traité au fil des ans. Mon mes actions ne correspondent certainement pas à la façon dont je vous vois. [sic] respect et amour pour vous. Peu importe ce que vous pouvez penser. Encore une fois, je suis incroyablement désolé. »