LeBron James s’en prend à la police, les gens utilisent son Tweet pour créer plus de racisme ⋆ .

LeBron James assiégé a critiqué aujourd’hui les personnes qu’il accusait d’utiliser son tweet d’incitation anti-flic pour créer plus de haine. Mardi, il a publié un tweet avec une photo d’un policier de Columbus, dans l’Ohio, qui a tiré et tué un adolescent afro-américain et a appelé à un autre verdict de culpabilité, comme Derek Chauvin a reçu d’un jury du Minnesota.

Voici la séquence des événements de la semaine mettant le comportement inapproprié de James sous les projecteurs nationaux. Mardi, Chauvin a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation pour le meurtre de George Floyd à Minneapolis l’année dernière. James a répondu par un tweet indiquant «RESPONSABILITÉ». Mardi également, à peu près au moment où le verdict Floyd a été annoncé, le policier de Columbus Nicholas Reardon a tiré et tué Ma’Khia Bryant alors qu’elle tentait de poignarder une autre jeune femme. James a tweeté «YOU’RE NEXT #ACCOUNTABILITY» avec un emoji de sablier et une photo de Reardon.

Une vidéo de caméra corporelle a montré Bryant, 16 ans, balançant sauvagement un couteau sur une autre femme. L’officier a tiré quatre coups de feu et Bryant a ensuite été déclaré mort dans un hôpital.

James a été accusé d’avoir potentiellement incité à la violence sur son compte Twitter de 49,6 millions de personnes.

Le sénateur américain Tom Cotton (Républicain-Ark.) A déclaré: «Lebron James incite à la violence contre un policier de l’Ohio. C’est honteux et dangereux. La NBA est-elle d’accord avec ça? Est-ce que Twitter? »

Sur «Fox News Primetime», le sénateur Ted Cruz (républicain-Texas) a qualifié le tweet de James de «message manifestement irresponsable que LeBron James envoie. Dans ce cas, «vous êtes le prochain» pourrait certainement être interprété par certains, même, comme un appel à la violence », a déclaré Cruz.

Aujourd’hui, James a admis qu’il avait laissé la colère l’emporter sur lui avant de se pencher sur les faits de l’incident de l’Ohio.

«LA COLÈRE (ne fait) aucun bien à aucun de nous et cela m’inclut! Rassembler tous les faits et éduquer le fait cependant! Ma colère est toujours là pour ce qui s’est passé cette petite fille. Ma sympathie pour sa famille et que la justice prévale! James a écrit.

Ensuite, la star du basket-ball et guerrier de la justice sociale des Lakers a renouvelé son attaque contre la police, qu’il a accusée l’année dernière de traquer les Afro-Américains. Il a affirmé que les attaques contre son tweet créent en fait plus de racisme:

«Je suis tellement fatigué de voir des Noirs tués par la police. J’ai pris le tweet parce qu’il est utilisé pour créer plus de haine – Il ne s’agit pas d’un officier. il s’agit de l’ensemble du système et ils utilisent toujours nos mots pour créer plus de racisme. J’ai tellement besoin de plus de RESPONSABILITÉ. »

Il aurait pu facilement dire qu’il était tellement fatigué que les Noirs soient sauvés par la police. Ma’Khia Bryant était à une fraction de seconde de poignarder une autre fille noire lorsque Reardon a tiré.

Mais ce n’est pas une voie que James emprunterait jamais. Les hystériques raciales incendiaires et non fondées deviennent la norme pour James. En août dernier, il a déclaré dans une interview d’après-match à la suite de la fusillade de Jacob Blake: “Pour les Noirs en ce moment, nous pensons que vous nous traquez.” Il tweeté, «Nous sommes littéralement chassés TOUS LES JOURS / CHAQUE FOIS, nous sortons du confort de nos maisons!»

Clay Travis d’Outkick a déclaré mardi soir sur Fox News que James est un «idiot» qui doit s’excuser auprès de tous les flics d’Amérique pour ses remarques.