LeBron James s’est fait rôtir absolument par Richard Jefferson sur la bande-annonce de Space Jam 2

La nostalgie s’est avérée une force puissante dans l’industrie du divertissement. En conséquence, aucune franchise n’est à l’abri d’un redémarrage ou d’une suite. Le premier trailer de Warner Bros. ‘ Space Jam: A New Legacy est récemment arrivé, mettant en vedette LeBron James aux côtés d’une tonne de visages familiers. Le film ressemble à un spectacle de CGI et marque le premier rôle principal de James, bien qu’il ait récemment été renversé par un ami et collègue Richard Jefferson. L’analyste d’ESPN a pris le temps de torréfier LeBron alors que la bande-annonce du film a cassé Internet.