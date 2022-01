Lebron James, seul leader de la mauvaise équipe des Los Angeles Lakers

C’est une constante que je veux et je ne peux pas, un oui mais non, une menace de démarrage se transforme en une nouvelle faute. Ce n’est qu’ainsi que la saison qu’ils font peut être définie Les Lakers de Los Angeles, essayant d’adapter toutes les nouvelles pièces afin d’accompagner les performances légendaires qu’il continue d’enregistrer James Lebron. Celui qui est déjà reconnu comme l’un des meilleurs joueurs de toute l’histoire de la NBA, continue d’explorer ses limites et de performer à un niveau stellaire, apparemment incompatible avec le fait d’avoir 37 ans. L’âge n’est qu’un chiffre pour un Lebron déterminé à diriger une équipe pour laquelle Frank Vogel continue de manquer l’essentiel. Pendant ce temps, le Statistiques NBA del Rey sont toujours incroyables.

Ancré dans la lutte pour les places qui donnent accès au play-in, de plus en plus de doutes surgissent quant à la possibilité qu’il s’agisse du vrai niveau de la franchise de Los Angeles et ne peut pas attendre bien plus loin. Ce qui est clair, c’est que si ce projet échoue ce ne sera pas à cause de Lebron, dont le niveau de jeu est absolument extraordinaire. Il compte actuellement 18 matchs cette saison, marquant 30 points ou plus. Le plus curieux est que même sans avoir son joueur principal performant à ce niveau, l’équipe a remporté des victoires de manière récurrente, ayant perdu dans 8 de ces rencontres au cours desquelles James a fait un effort supplémentaire en attaque.

LeBron avait 35 points ce soir, le reste des partants des Lakers en avait 22 combinés. Il s’agit de son 18e match à 30 points cette saison, le plus grand nombre en NBA. Les Lakers ont perdu 8 de ces matchs, le plus grand nombre en NBA. pic.twitter.com/tfQwc1rpGw – StatMuse (@statmuse) 10 janvier 2022

Lebron James a marqué plus de 30 points en 18 matchs, avec seulement 8 victoires des Lakers

Il est clair que le licenciement de Davis pèse lourdement sur le collectif des Les Lakers de Los Angeles, mais il n’est pas acceptable que des situations comme celles qui se sont produites hier soir contre les Grizzlies se produisent. Et est-ce James Lebron a marqué 35 points, mais c’est que le reste des partants n’en a ajouté que 22. Inconcevable dans une franchise qui aspire à décrocher le ring et à générer une dynamique d’équipe championne, étant particulièrement sérieuse compte tenu de l’ancienneté de l’équipe, construite pour aller sur le ring ce année oui ou oui. Ces Lakers ne sont pas un projet d’avenir, mais ils se destinent à un succès immédiat, ce qui semble actuellement insaisissable.