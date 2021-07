LeBron James signe son deuxième projet télé avec HBO

in

Plusieurs stars du sport ont choisi tout au long de leur carrière de sortir et de se démarquer dans d’autres domaines, comme le monde du cinéma. L’une de ces étoiles est James Lebron, qui, avec l’aide de HBO, ils présenteront un nouveau projet télévisuel.

La plateforme de paiement pour films et séries HBO prépare déjà une mini-série sur la troisième saison de ‘Serial’, un podcast criminel de renom qui mettra en vedette la star de Les Lakers de Los Angeles.

Producteur exécutif

Le rôle de LeBron James dans cette série ne sera pas devant les écrans, comme cela arrivera dans quelques mois avec « Space Jam : un nouvel héritage », où ‘The King’ deviendra le protagoniste de l’intrigue. A cette occasion, il agira comme Producteur exécutif.

De cette façon, HBO affichera à nouveau comment fonctionne le système judiciaire à Cleveland, Ohio. Selon Variety, la série suivra un jeune policier et l’homme qui l’accuse de l’avoir agressé. C’est alors que la fiction entrera pleinement dans ce qu’est le fonctionnement de l’un des tribunaux des États-Unis, expliquant comment ils affectent les personnes impliquées, y compris les avocats, les accusés, les agents de sécurité et les victimes.

A noter que ce n’est pas la première fois que la plateforme adapte ‘Série’, puisqu’elle l’a déjà fait en mars 2019 avec la série documentaire « L’affaire contre Adnan Syed », à propos de qui parle la première saison du podcast.

Le passage de LeBron James à la télévision

Ce ne sera pas la première incursion du numéro 23 des Lakers dans le monde du petit écran, mais il a déjà participé à des séries telles que ‘Ma femme et mes enfants’,’ L’entourage ‘, ‘Bob l’éponge’, Les Lebrons’, ‘Les remords du survivant ‘ Oui ‘Teen Titans Go’.

En tant que producteur exécutif, il a également participé avec HBO pour aller de l’avant ‘La boutique’ et avec CBS pour produire « Mille de millions de dollars », réaliser ce travail avec sa propre société de production SpringHill Carter. De plus, il produira le film ‘Dreamland : L’Ascension et la Chute de Black Wall Street’, qui raconte les émeutes de Tulsa en 1921.