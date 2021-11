LeBron James subit sa première suspension professionnelle et manquera un match

23/11/2021 à 04:16 CET

. / New York

L’étoile en avant LeBron James, Lakers de Los Angeles, a subi son premier suspension d’un match depuis son arrivée à la NBA pour avoir frappé le centre des Detroit Pistons Isaiah Stewart au visage « imprudemment », a annoncé la NBA. Il s’agit de la première suspension en 19 ans de carrière de James, qui a remporté quatre titres NBA avec trois équipes différentes (Miami, Cleveland et Lakers). Stewart a également été suspendu pour deux matchs pour « avoir intensifié une altercation sur le terrain en poursuivant de manière répétée et agressive » James.

La star des Lakers purgera la suspension imposée demain, mardi, lorsque les Lakers visiteront les Knicks de New York au Madison Square Garden. Stewart ratera le match à domicile des Pistons contre le Miami Heat mardi et celui prévu mercredi, à Milwaukee, contre les champions en titre de la ligue, les Bucks. James cessera de toucher un salaire de 252 000 euros (284 000 $), tandis que Stewart se retrouvera sans 40 000 euros (45 000 $).

L’incident s’est produit en troisième période lorsque James et Stewart se disputaient la position lors d’un lancer franc. Leurs bras semblaient s’entrelacer et James balança son coude, frappant Stewart, qui avait rapidement du sang coulant au-dessus de ses yeux. Des têtes plus froides semblèrent prévaloir, pendant un instant. Stewart a été éloigné de l’endroit où le contact s’est produit par des coéquipiers et des entraîneurs, bien qu’il ait semblé devenir plus enragé en cours de route. Puis il essaya de reculer et de courir vers James. Plusieurs personnes ont de nouveau bloqué son chemin et ont veillé à ce que l’incident ne dégénère pas. Stewart a reçu deux fautes techniques, James une faute flagrante de 2, et les deux joueurs ont été expulsés.

Les Lakers et les Pistons se retrouveront dimanche, mais ils le feront au Staples Center de Los Angeles.