LeBron James supprime le tweet “ parce qu’il est utilisé pour créer plus de haine ” ⋆ .

La star de la NBA, LeBron James, a supprimé mercredi un tweet qui disait «VOUS ÊTES Suivant» et contenait une image du policier qui avait tué mardi une fille de 16 ans dans l’Ohio.

Le tweet maintenant supprimé du basketteur comprenait également un emoji de sablier et le hashtag «#ACCOUNTABILITY».

«Je suis tellement fatigué de voir des Noirs tués par la police. J’ai pris le tweet parce qu’il est utilisé pour créer plus de haine – Il ne s’agit pas d’un officier. il s’agit de l’ensemble du système et ils utilisent toujours nos mots pour créer plus de racisme. J’ai tellement besoin de plus de RESPONSABILITÉ », a tweeté James.

Les autorités ont identifié le défunt comme étant Ma’Khia Bryant et l’officier comme Nicholas Reardon. Quelqu’un dans la vidéo peut être entendu dire: «Elle avait un couteau. Elle est juste allée vers elle.

Lien source