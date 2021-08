LeBron James supprime un tweet sur les fans soulignant l’âge des Lakers

Un an après avoir remporté le titre NBA dans la bulle d’Orlando, les Lakers de Los Angeles ont vu leur saison se terminer par une défaite au premier tour face aux Phoenix Suns.

L’alignement des Lakers 2020-21 comportait de nombreux problèmes – espacement nul, pas de tir fiable, blessures – et le directeur général Rob Pelinka a adopté une approche intéressante pour résoudre ces problèmes :

Il a essentiellement signé une équipe All-Star 2013 pour jouer au basket en 2021.

Les Lakers ont ajouté Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Dwight Howard, Trevor Ariza, Wayne Ellington et Kent Bazemore via des échanges et une agence libre. Ils auront au moins huit joueurs dans la trentaine, ce qui n’est pas tout à fait la façon dont la plupart des équipes de la NBA ont tendance à constituer des listes. Les fans de la NBA ont passé ces derniers jours à griller la liste vieillissante des Lakers, et LeBron James en a évidemment pris note.

Mercredi, il a posté sur Twitter une réponse à toutes les blagues avant de supprimer le tweet.

Il a écrit:

Continuez à parler de mon équipe, de l’âge de notre personnel, de la façon dont il joue, il reste blessé, nous avons dépassé notre temps dans cette ligue, etc etc etc. Faites-moi une faveur SVP !!!! Et je veux dire S’IL VOUS PLAÎT !!! Gardez cette même ÉNERGIE narrative quand elle commence ! C’est tout ce que je demande.

On ne sait pas pourquoi LeBron a supprimé le tweet. Ce n’est pas le genre de chose que NBA Twitter va manquer. Mais de toute façon, nous ne sommes qu’en août et le LeBron est tout à fait dans le récit «tout le monde doute de nous». Cool cool.

Mis à part le sarcasme de LeBron, nous ne devrions pas nous attendre à ce que les commentaires sur l’âge des Lakers disparaissent. Même si la liste fonctionne, les blagues seront trop amusantes.