LeBron James suspendu pour faute brutale sur Isaiah Stewart, premier de sa carrière

Il y a une première fois pour tout — James Lebron a été frappé d’une suspension d’un match à la suite de l’incident sauvage de dimanche … la première fois qu’il a été banni en 19 ans de carrière.

C’est une décision choquante, d’autant plus que le prochain match des Lakers est à New York contre les Knicks mardi… et que le Madison Square Garden est la plus grande scène de la NBA.

joueur des Detroit Pistons Isaïe Stewart a également été suspendu deux matchs pour son implication dans l’incident … avec la ligue affirmant qu’il avait intensifié l’altercation en poursuivant « de manière répétée et agressive » James.

LeBron James a été expulsé d’une faute flagrante de 2 sur Isaiah Stewart. (🎥 via @SportsCenter) pic.twitter.com/PJRiGCmAQw – L’actualité sportive (@sportingnews) 22 novembre 2021 @sportingnews

LBJ n’a été éjecté que pour la deuxième fois de sa carrière après avoir donné un coup de coude à Stewart lors d’un box-out au 3e quart-temps… ce qui a déclenché une altercation insensée.

Il s’est avéré que Bron se serait senti mal à l’aise avec le « lancer d’arc … avec un initié de la NBA Shams Charania rapportant le futur Temple de la renommée a essayé d’obtenir le numéro de Stewart pour s’excuser pour l’incident.

LeBron James a tenté de retrouver le numéro d’Isaiah Stewart après le match pour s’excuser et lui faire savoir que le coup était accidentel, selon @ShamsCharania. @patmcafeeshowpic.twitter.com/VznlOlz7Ud – L’Athletic NBA (@TheAthleticNBA) 22 novembre 2021 @TheAthleticNBA

LBJ purgera sa suspension mardi, et Stewart ratera le match à domicile des Pistons contre le Heat et le match sur route de mercredi contre les Bucks.