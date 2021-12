LeBron James testé positif au Covid-19 et provoquera un arrêt maladie

Mauvaise nouvelle pour le Lakers. L’avant stellaire James Lebron entré dans les protocoles de santé et de sécurité de la NBA après avoir été testé positif Covid-19, il serait donc inactif pendant une période d’au moins 10 jours.

Dans le premier cas, il a été exclu pour l’engagement que l’équipe championne de la ligue à 17 reprises aura ce soir contre les Kings de Sacramento, mais pourrait perdre les quatre ou cinq prochains matchs supplémentaires.

Selon les règlements de la ligue, tout joueur testé positif au Covid-19 doit être absent au moins 10 jours avant de revenir, avec deux tests PCR négatifs obligatoires sur une période de 24 heures pour reprendre les activités de l’équipe en question.

Pour l’instant, les Lakers ont indiqué que LeBron resterait dans les protocoles de santé et de sécurité.

Dans ce scénario, la star de Los Angeles raterait les matchs contre les Kings, les Clippers, les Celtics et les Griizlies. Il pourrait réapparaître le 10 décembre lors de leur visite à l’Oklahoma Thunder.

Exactement ce jour-là, il serait en mesure de quitter le protocole, au cas où il ne le ferait pas, il pourrait retourner devant les tribunaux deux nuits plus tard lorsqu’ils accueilleront le Orlando Magic.

LeBron James est entré dans des protocoles de santé et de sécurité et sort ce soir contre. Sacramento, disent les Lakers. – Shams Charania (@ShamsCharania) 30 novembre 2021

Avec 36 ans sur ses jambes, LeBron a de plus en plus de mal à rester en bonne santé. Cette saison, il n’a joué que 11 des 22 matchs de son équipe, où il affiche en moyenne 25,8 points, 5,2 rebonds et 6,8 passes décisives.

Désormais, les Lakers (11-11) devront utiliser Anthony Davis et Russell Westbrook pour améliorer leur septième place dans la Conférence Ouest.

Draymond Green regrette de s’être battu avec Lebron James

Le joueur de Guerriers de l’état d’or, Draymond vert je connais regrets ayant combattu avec l’étoile du NBA, Lebron James.

Draymond Green a eu pas mal d’altercations sur le terrain tout au long de sa carrière. C’est exactement pourquoi la star de Golden State Warriors avait quelques choses à dire sur le combat qui a eu lieu entre LeBron James et Isaiah Stewart.

Green s’est inspiré de sa propre expérience lorsqu’il a donné un petit conseil à Stewart. La star des Warriors remonte à la finale NBA 2016 contre LeBron et ses Cavs. Selon Green, il regrette toujours d’avoir pincé l’ours à ce jour :

« Esaïe, prends-le-moi. Je me suis impliqué avec LeBron James il y a environ cinq ans », a déclaré Green dans le dernier épisode de The Draymond Green Show. « Et ça ne s’est pas si bien passé pour moi. Ce n’est pas que « Bron m’a botté le cul. Mais il ne m’a pas botté le cul physiquement, cependant il m’a botté le cul parce qu’il est revenu d’un déficit de 3-1 pour remporter un championnat du monde et cette merde fait encore mal aujourd’hui.