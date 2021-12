LeBron James, Tom Brady, Alex Rodriguez et plus pleurent la mort de John Madden

John Maddenla mort de s a secoué le monde du sport tout entier … et des athlètes comme James Lebron, Tom Brady et Alex Rodriguez tous ont pleuré le décès de l’icône du football mardi.

LeBron a déclaré sur sa page de médias sociaux à la suite de la triste nouvelle, « Rest in Paradise To the [GOAT] John Madden !!!! Votre héritage continuera à vivre!!!!! »

Brady a ajouté sur Instagram : « John a appelé notre premier Super Bowl. Il a toujours été si bon avec moi. RIP à une légende de notre jeu. »

A-Rod, quant à lui, a déclaré que même si Madden était associé au sport qu’il ne pratiquait pas professionnellement, son décès l’affectait toujours grandement.

« Un entraîneur, un animateur et une personne incroyables », a déclaré Rodriguez à propos de Madden. « Un vrai héros et modèle. Il nous manquera beaucoup. »

J’ai été attristé d’apprendre le décès de John Madden, à l’âge de 85 ans. L’un des plus grands de tous les temps, il m’a montré les ficelles du métier lors de notre bref partenariat avec le football. Il était toujours gentil et charmant. Il peut désormais rejoindre son ancien partenaire, Pat Summerall, pour appeler le Super Bowl au paradis. – Vin Scully (@TheVinScully) 29 décembre 2021 @TheVinScully

Des tonnes d’autres personnalités sportives ont également écrit des messages d’hommage à l’ancien entraîneur-chef des Oakland Raiders – avec Vin Scully, Emmitt Smith, Troy Aikman, Robert Kraft et Julien Edelman exprimant également leur tristesse face à la perte.

star de la NFL Richard Sherman a eu l’un des hommages les plus mémorables à Madden après l’annonce de sa mort…

RIP à John Madden. Ce fut l’un de mes plus grands honneurs d’orner la couverture de votre jeu vidéo. Merci pour ces années de joie et de motivation ! pic.twitter.com/4P4NKdC1gT – Richard Sherman (@RSherman_25) 29 décembre 2021 @RSherman_25

« Merci pour ces années de joie et de motivation ! » dit Sherman.

Comme nous l’avons signalé, Madden – le visage de la franchise de jeux vidéo « Madden » et un entraîneur-chef et diffuseur légendaire de la NFL – est décédé subitement mardi. Il avait 85 ans.

#DÉCHIRURE