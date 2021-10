LeBron James transforme son quartier, Spring Hill, en une entreprise millionnaire

18/10/2021 à 18:33 CEST

« J’ai promis de ne jamais oublier d’où je viens ». C’est peut-être l’une des phrases qu’il a répétée le plus de fois James Lebron, la star de les Lakers de Los Angeles, qui a nommé le quartier de son enfance, Colline du printemps à Akron (Ohio, États-Unis), à sa société, qui a été valorisée cette semaine à 725 millions de dollars (625 millions d’euros) alors que Nike, Epic Games et les propriétaires de Liverpool entrent en tant qu’investisseurs.

Nike ou Liverpool FC, entre autres marques, avec des participations dans l’entreprise

L’évaluation de plusieurs millions de dollars de la société a été annoncée jeudi dernier, lorsque SpringHill Company a annoncé la vente d’une participation minoritaire dans la société à un groupe d’investisseurs qui, parmi d’autres marques, comprennent Nike, à la société de jeux vidéo Jeux épiques (créateur du jeu ‘Fortnite’), et la société Fenway Sports Group, propriétaire des Red Sox de Liverpool et de Boston. Pour sa part, James Lebron et son partenaire Carter non-conformiste Ils continueront à diriger cette entreprise en tant que président et chef de la direction respectivement, pour continuer à fabriquer des produits audiovisuels et pénétrer de nouveaux secteurs grâce à cette injection économique, comme le secteur de la mode ou des jeux vidéo.

SpringHill, une entreprise polyvalente

SpringHill s’est positionnée auprès du grand public d’autant plus que producteur de contenu audiovisuel, et surtout connu pour la nouvelle édition du film d’animation ‘Space Jam’ réalisé avec Warner, avec Lebron dans le rôle qui dans les années 90 correspondait à Michael Jordan. Il a également réalisé des documentaires comme celui de Mohamed Ali pour HBO, des concours comme « Le mur » pour NBC ou des talk-shows comme ‘La boutique’, qui se déroule dans un salon de coiffure, pour HBO. Sa dernière sortie est la docuserie en trois parties sur la joueuse de tennis japonaise, Naomi Osaka.

L’entreprise de plusieurs millions de dollars de la star des Lakers abrite une agence de marketing appelée « The Robot Company » qui travaille pour diverses marques et une plate-forme médiatique pour les athlètes appelée « Uninterrrupted ». Avec ces ingrédients, le joueur de la NBA a bâti une entreprise qui vaut déjà des centaines de millions et entend se développer dans des secteurs tels que la mode et les jeux vidéo. Le quartier de LeBron James nomme un empire de plusieurs millions de dollars.