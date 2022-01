Lebron James trouve des alliés et les Lakers brillent contre les Hawks

Les Lakers de Los Angeles Ils prennent forme et ressemblent à l’équipe dont rêvaient leurs fans. Pour sa quatrième victoire consécutive, James Lebron Il est revenu pour donner une vraie exhibition, avec 32 points, 8 rebonds et 9 passes, mais a trouvé le soutien inestimable de coéquipiers tels que Moine Malik (29 points), Avery Bradley et Talen Horton Tucker (21) et Carmelo Anthony (17), avec une gestion de balle plus efficace par Westbrook. Victoire 134-118 contre faucons d’Atlanta, où les 25 points et 14 passes décisives de Trae Young n’ont pas servi à arrêter le flux offensif des Angelenos, qui remontent à la sixième place à l’Ouest.

Share