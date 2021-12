LeBron James utilise Spider-Man pour critiquer les protocoles COVID de la NBA

James Lebron joue sa main sur COVID, ou du moins cela semble-t-il ainsi … suggérant que nous sommes devenus un peu fous de panique à l’idée de contracter le virus.

LeBron a publié un mème intitulé « Spider-Man pointant sur Spider-Man » … mettant en vedette 3 Spidies – un représentant COVID, un autre représentant la grippe et le troisième représentant le rhume.

Lorsque vous le décomposez … il semble que LeBron ombrage la NBA pour les protocoles qui ont mis à l’écart un groupe de joueurs – même certains qui ont été testés négatifs – et annulé un certain nombre de matchs.

Les Lakers ont mis l’entraîneur-chef au banc Frank Vogel, avec Trevor Ariza, Kent Bazemore, Avery Bradley, Moine Malik et Austin Reaves … tout cela à cause de ses règles COVID. Il y a un gros match pour ce week-end – Lakers contre Nets – mais Kevin Durant est sorti à cause des protocoles COVID.

28/09/21 Lakers de Los Angeles

Vous vous en souviendrez… LeBron a joué ses cartes près du gilet pendant assez longtemps avant de finalement reconnaître en septembre qu’il était vacciné, mais il a été clair : il ne ferait pas pression sur les autres joueurs pour qu’ils se fassent piquer, en disant : « Ce n’est pas mon travail. »

Il y a actuellement une quarantaine de 10 jours si un joueur est exposé au COIVD. L’association des joueurs négocie avec les grands de la NBA pour raccourcir le délai, en supposant que les tests du joueur soient négatifs.