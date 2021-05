LeBron James vient peut-être de divulguer les écouteurs inopinés d’Apple – .

Les fuites technologiques sont de toutes formes et de toutes tailles et proviennent souvent des sources les plus inattendues. À savoir, l’attaquant des Los Angeles Lakers et quadruple champion de la NBA LeBron James a publié une série de photos sur Instagram mercredi à la suite d’une victoire 109-102 contre les Phoenix Suns dans laquelle il semble porter une paire de nouveaux Beats Studios Buds d’Apple dans ses oreilles. Cela est remarquable car Apple n’a pas encore annoncé un tel produit.

La semaine dernière, peu de temps après qu’Apple ait déployé la première version candidate d’iOS 14.6 aux développeurs, MacRumors a trouvé des preuves d’un appareil inopiné dans le code du logiciel. En plus du nom, il y avait aussi des animations qui montraient le design des écouteurs et l’étui de chargement.

Nous ne pouvons pas dire avec certitude si les écouteurs sans fil dans les oreilles de James sont bien les Beats Studio Buds, mais comme le note MacRumors, il y a quelques éléments clés qui séparent le produit qui a fui des autres appareils. Tout d’abord, ce sont les premiers écouteurs Beats à ne pas avoir de cache-oreilles. Chaque paire d’écouteurs Beats précédente s’est enroulée autour des oreilles, donc s’il s’agit de Beats, elles sont neuves.

De plus, comme vous pouvez le voir dans l’animation ci-dessous, les Beats Studio Buds s’effilent à l’extrémité qui dépasse de l’oreille en une forme de pilule intéressante. Il est difficile d’avoir un bon aperçu des écouteurs que James porte sur l’une des quatre photos sur Instagram, mais le design est étonnamment similaire:

Beats Studio Buds “ chargé ” pic.twitter.com/xTqj1vo8Mq – Steve Moser (@SteveMoser) 17 mai 2021

Ce n’est pas non plus la première fuite de Beats Studio Buds de la semaine, car MySmartPrice a partagé ce qu’il prétend être des images en direct des écouteurs d’une liste de la FCC mardi. Comme les animations d’iOS 14.6 et tvOS 14.6 l’ont montré, les écouteurs présenteront le design le plus compact de toutes les paires d’écouteurs Apple à ce jour. Il n’y a pas de tiges, pas de cache-oreilles et pas de fils.

De cette façon, ils ressemblent beaucoup plus aux Pixel Buds de Google ou aux Echo Buds d’Amazon qu’à tous les modèles AirPods jamais publiés par Apple. Cela dit, les prochains AirPods Pro devraient également supprimer la tige, alors peut-être s’agit-il d’un aperçu de ce qui est à venir.

Mis à part les spéculations, LeBron James a déjà fait le tour du bloc en matière de parrainage et de placement de produit, il est donc difficile d’imaginer que le NBA All-Star à 17 reprises a simplement oublié de mettre des écouteurs disponibles avant de quitter la maison. En tant que tel, nous ne serions pas surpris si Beats Studio Buds a fait ses débuts formels autour de la WWDC 2021 dans deux semaines.

