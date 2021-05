LeBron James viole le protocole de coronavirus de la NBA, mais ne sera pas pénalisé pour cela

Les Lakers ont sauvé le problème d’être dans un jeu d’élimination en battant les Warriors, qui n’iront pas dans la série pour le titre, et avant d’affronter les Suns au premier tour de la même, ils ont reçu une notification sous forme de soulagement. La NBA ne sanctionnera pas LeBron James malgré avoir ignoré les protocoles contre le coronavirus que la Ligue a mis en place.

ESPN a confirmé avec Adrian Wojnarowski qu’Adam Silver n’imposera aucune sanction. L’histoire, publiée par Dave McMenamin dans le même point de vente, a souligné un événement organisé cette semaine et avant le duel décisif contre Golden State pour la septième place de la Conférence Ouest. LeBron a participé à un événement promotionnel pour une marque de tequila qu’il soutient et pour lui, il a été étudié.

“C’est une violation des protocoles approuvés et, de la même manière que nous avons procédé avec d’autres situations comparables dans la Ligue, cela a été traité avec l’équipe”, a expliqué un représentant de la NBA à la publication.

Des personnalités comme Canard, qui était également un spectateur dans le match contre les Warriors, a assisté à cet événement. Une preuve de vaccination ou un test négatif a été demandé pour accéder, ce qui ne s’est pas produit avec James. Votre partenaire Schröder a révélé il y a quelques dates que les deux d’entre eux étaient les seuls membres du personnel non encore vaccinés.

Schröder lui-même et d’autres joueurs, des stars comme Kevin Durant et récemment des personnes comme Caris LeVert, ont été mis en quarantaine pour un contact étroit. Ni cette mesure ni d’autres, par exemple une amende économique, ne seront finalement envisagées après le traitement qui aura été accordé entre le bureau central et le franchisé.