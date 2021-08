LeBron : “J’espère finir ma carrière des Lakers”

LeBron James aura 37 ans en décembre. Derrière lui, plus de 1 300 matchs NBA. Bref, plus de 50 000 minutes. 17 All Star, 4 MVP, 4 anneaux… Parler des succès du joueur des Lakers, ce n’est rien révéler à personne, ni affirmer que la fin de sa carrière approche. Un truisme qui, dans son cas, est moins évident que jamais. Cette saison, il a en moyenne 33,4 minutes par match, au cours desquelles il a produit 25 points, 7,7 rebonds et 7,8 passes décisives. Jusqu’au moment de sa blessure, fin mars, il était le neuvième joueur de la compétition avec le temps le plus accumulé sur le terrain. Parmi les 66 basketteurs de 31 ans et plus de la ligue, personne ne s’est approché de sa marque. Dans une séquence au cours de laquelle, sans Anthony Davis, LeBron a dû se développer au sein de l’équipe, sa moyenne a atteint 39,2 minutes, supérieure à celle de tout autre joueur de la compétition.

King reste un moment, mais la fin d’une ère est proche. Après la première de la suite de Space Jam (A New Legacy), dont il est le protagoniste, LeBron lui-même a parlé des dernières étapes de sa carrière. Plus précisément, sur le site où vous souhaitez les donner. Dans ses mots, pour le podcast SmartLess, il montre un engagement total envers son équipe actuelle : « Vraiment, j’espère pouvoir terminer ma carrière avec les Lakers. Pendant de nombreuses années, c’est-à-dire si c’est quatre, cinq, six, peu importe. … Seven J’espère pouvoir continuer à jouer J’aime être à Los Angeles, ma famille aime être à Los Angeles. Être avec une franchise historique comme les Lakers, c’est quelque chose… C’est comme si j’étais dans ‘Space Jam’, je n’aurais jamais pensé que ce serait possible. Vous pensez à Kareem, Magic, Wilt, Jerry West et Elgin Baylor, Kobe, Shaq et tous. Et la liste continue », explique-t-il, dans des mots recueillis par Flip Trivic pour Basketball Network.

Les déclarations, même si elles ne sont pas surprenantes, ont leur signification. Jusqu’au moment, la seule chose que LeBron avait précisée à propos de la fin de sa carrière était qu’il voulait que cela se produise en partageant une chemise avec son fils, Bronny James. “Esa es una de mis metas, pero es a largo plazo. Mi hijo está en el instituto, disfrutando la adolescencia. Sería muy bonito si pudiera compartir pista con él en la NBA en algún momento de mi carrera”, aseguró en el mismo mes de mars. Désormais, il n’y aurait qu’une seule façon de combiner ses deux vœux.

Actuellement, The King a un contrat avec la franchise de Los Angeles jusqu’à la saison 2022-2023, prolongé en début de saison. Les Lakers, en quelques heures seulement, ont assuré la continuité de leurs deux meilleures stars dans un avenir proche. Dans le cas de James, l’opération s’est élevée à deux ans et 85 millions ; un mouvement qui, dans l’une de ses multiples lectures, a également associé à son fils, qui espère atteindre la meilleure ligue du monde cette année-là. Chez Davis, le lien est passé à cinq ans et 190 millions. Les deux, encore une fois, seront capitaines des Lakers au cours de la prochaine saison, au cours de laquelle ils espèrent se racheter de l’actuelle., dans lequel ils ont tiré au premier tour des éliminatoires après un parcours plein de revers et de blessures. Bien sûr, entouré d’une équipe avec de nombreux changements et avec l’un des plus gros succès du marché : l’arrivée de Russell Westbrook. Nouvelle opportunité de gloire immédiate et, suivant les mots de LeBron, de tranquillité d’esprit pour les Lakers à long terme.