LeBron jette son équipe sur le dos pour gagner tranquillement

LeBron James veut juste un peu de calme. Comme la plupart des Lakers bouillonnants. Par conséquent, voyant qu’ils ne s’entendent pas, il a vu qu’il est temps de frapper ce coup sur la table qui lui fait peur qui envoie ses coéquipiers voler et fait peur aux adversaires. Du moins, en théorie ; la pratique a commencé dans le pavillon local contre les Trail Blazers, une équipe totalement dysfonctionnelle qui a servi de test au roi d’Akron pour voir si le nouveau chemin devait commencer maintenant. L’horloge compte des heures et des jours, des matchs qui vont dans les limbes, et le chemin pour atteindre les tours de qualification pour le titre ne sera pas un lit de roses pour les Angelenos, donc à un moment donné, le joueur générationnel a dû partir qui a dominé la NBA d’une main de fer.

Pour Portland, le jour où il a été annoncé que Chauncey Billups aura son frère comme entraîneur adjoint version support pour voir si les deux vont redresser le cap de l’équipe, a été une nuit perdue. Pas seulement le jeu lui-même pour le résultat (139-106), mais pour avoir été une autre soirée au cours de laquelle ils démontrent qu’ils ne démontrent rien.

LeBron James a débuté la saison, comme les précédentes, à un rythme plus lent que lorsqu’il était le moteur de la NBA, il y a quelques années. Son équipe n’a pas apporté le remède nécessaire pour que cette stratégie soit valable, donnant une image terrible dont seules les victoires par inertie ont sauvé l’équipe de quelque chose de pire, et devrait faire un pas en avant à tout moment. Davis est toujours incapable de jouer et l’équipe récupère des troupes, comme Frank Vogel lui-même le dernier jour de l’année, avec un compte-gouttes pour ce qui était une séquence inquiétante : entrée dans ce match, six défaites sur les sept derniers matchs. Moment de voir une mégastar se déchaîner face à un rival qui n’arrête pas de se perdre.

43 points et 14 rebonds, avec 5/10 en triples et seulement 13 ratés sur les 45 coups totaux, en moins d’une demi-heure de jeu ils ont donné la mesure. Il était le Bron le plus puissant bien qu’il ait eu 37 ans il y a deux jours, nous verrons jusqu’où il est capable de s’exprimer.