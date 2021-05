LeBron joue Curry pour amener les Lakers dans les éliminatoires de la NBA

Spectacle formidable. LeBron James a dit qu’il n’aimait pas le play-in, mais c’est lui qui l’a renversé à la dernière minute. Les Lakers sont sauvés de jouer davantage et se tournent déjà vers les Suns, leur rival en séries éliminatoires du week-end. Les champions en titre se sont débarrassés des Warriors, qui ont résisté jusqu’à la fin, pour remporter la septième place de la Conférence Ouest. LeBron, en bon héros, a été celui qui a dit le dernier mot: Un triple magnifiquement réalisé à la dernière minute était ce qui s’est terminé avec le rival, Curry ne sachant pas comment réagir à ce que son voisin d’Akron avait fait: un triple dans son style.

Ce fut une nuit de nombreuses alternatives, avec les Lakers jouant faible seulement jusqu’à ce que James change le jeu et Davis commence à avoir la confiance nécessaire pour faire tout ce qu’il sait faire. Non seulement Curry mais Wiggins, Bazemore, Poole ou Toscano-Anderson, tous ont donné un levelon pour faire souffrir les Angelenos, qui doivent faire leurs devoirs pour leur première série. En fait, le contrôle était, presque entièrement, de la Guerriers. Leur courage, leurs performances sont précieux et ils doivent montrer cette qualité avant la Grizzlies, votre rival pour traquer le dernier ticket.

Avant que les Lakers ne se dirigent vers les Suns en séries éliminatoires, ils doivent examiner leur conscience. Ils ont laissé certains guerriers en vie sans Thompson, Wiseman et Oubre, un ensemble de circonstances, ils n’ont pas utilisé Marc Gasol, rôle de témoignage de Harrell et Drummond, sous-évaluation de Wiggins ou Poole, Kuzma n’était pas le troisième en discorde un jour de plus, etc. Vogel et ses joueurs sont endettés, même si une victoire avec autant d’adrénaline utilisée à la fin mérite d’être célébrée avec style.

Une course de 4-12 avec les Warriors déchaînés a ouvert la nuit au Staples Center. Il n’y avait aucun signe de LeBron et Davis, c’est Kentavious Caldwell-Pope qui l’a supporté le premier. Les Wiggins et Bazemore, les premiers à donner un coup de pied à l’avantage, ont été rejoints par plusieurs autres joueurs. Le rythme que les visiteurs ont acquis en première mi-temps était fulgurant, avec Curry toujours en train de s’échauffer. Non seulement en attaque, ils brûlaient les Lakers de Vogel, le chef-d’œuvre défensif de la finale 2020, dans la zone arrière. Caruso s’est mis en travers du chemin et a voulu réparer le désordre, mais une petite arreón de ceux de la Baie les a fait bien paraître en entrant dans une deuxième salle qui serait leur façon de faire pression de manière importante.

Curry a commencé à faire des trucs de Curry, et les Lakers ont été handicapés par un homme qui pointait Jordan Poole, comme Kerr l’a souligné dans le passé. Une pique de la sienne avec Davis serait ce qui activerait ce dernier, mais la fête du garçon n’a pas grand chose à redire. Avec lui et plus d’hommes de rotation, les Warriors faisaient face à des Lakers qui n’ont remarqué LeBron ni quand il était à l’intérieur ni quand il était à l’extérieur, et les trois quarts de la même chose avec AD L’accolade est venue, après deux vaines tentatives pour améliorer le score. , au bord du repos: Curry est allé trois, reculer et tripler de ceux-ci pour gagner des millions. C’était un +13, son avantage maximum.

Quelque chose a dû changer dans le vestiaire. Davis a été activé et a commencé à prendre confiance dans les tirs lointains, pour lesquels il n’avait pas de tact. À l’intérieur, il n’y avait pas de Drummond qui en valait la peine, c’était Davis. Bien que celui qui a changé la tendance soit LeBron James et pas seulement à cause du tir final. Celui qui les a amenés à équilibrer le score était le roi d’Akron avec deux arréons d’affilée entre les troisième et quatrième périodes. Déjà en finale, ils ont réussi à en mettre cinq avec un triple très célèbre de Davis. Ce que je devais faire était de voir les ressources des guerriers et, bien sûr, elles étaient là. Nerveux, oui, mais Poole a remis ses trois en place. Et le coup de poing de Green est venu à LeBron au visage, d’un doigt à l’autre, et cela a réveillé la bête comme l’a fait la piqûre de Poole avec Davis. Il a assuré plus tard qu’il n’avait rien vu, mais Dieu merci. À seulement une minute de la fin, James a passé la patate chaude, mettant fin à la possession déjà plus de huit mètres sur le côté droit. Curry, qui a levé la main pour cueillir, lui a donné un visage extraterrestre qui a tout dit. Marcianada celle que je venais de faire. Et il n’y avait pas de réponse à elle. Les Warriors ont tenté de retrouver leur étoile peu de temps après, dans deux jeux finaux, mais ce n’était pas possible et les 103-100 du roi couronné l’ont emporté.