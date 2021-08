LeBron, le joueur le plus détesté de la NBA

La saison est terminée depuis longtemps pour les Lakers de Los Angeles, mais LeBron James continue de faire les gros titres. Dès que son élimination a été constatée, aux mains des Suns, le franchise player a annoncé sa non-participation aux JO de Tokyo. Il l’a également fait avec un certain ton humoristique, notant qu’il profiterait des mois d’été pour jouer avec son équipe de Space Jam: A New Legacy., la suite de Space Jam (1996) qui a été créée en juillet avec James comme rôle principal au lieu de Michael Jordan. Plus récemment, la raison de sa présence médiatique s’est focalisée sur un nouveau changement de numéro : à nouveau, il changera le « 23 » pour le « 6 », un numéro qu’il portait déjà dans le Miami Heat. Il a même été le protagoniste, sans ouvrir la bouche. Quand les autres disent votre nom, cela devient aussi une tendance. Pat Riley, se souvenant de cette même époque, a tendu la main à LeBron pour qu’il retourne à Miami. “Je ne lui souhaite que le meilleur et s’il voulait un jour rentrer, il aurait les clés sous le paillasson”, a-t-il déclaré. Quelques heures plus tard, il a été condamné à une amende de 25 000 $ par la NBA pour falsification.

Peu de choses restent impunies dans l’orbite d’El Rey, qu’elles soient les leurs ou celles de quelqu’un d’autre. Une étude du média américain Sports Insider l’a encore montré. Selon le portail, LeBron est le joueur le plus détesté de la NBA. Derrière sa revendication, une étude propre basée sur les flux de données générés par Twitter : ses tags et sa géolocalisation. La recherche, qui couvre le dernier mois d’activité sur le réseau social, dénombre plus de 70 000 tweets et hashtags pour ensuite élaborer une carte avec les joueurs les moins aimés dans chacun des États (pour tenir compte, bien sûr, que l’univers de Twitter n’est pas toujours fidèle à la réalité). Dans sa distribution, le nom de LeBron apparaît 24 fois. Ensuite, en nombre d’apparitions, Kyrie Irving (18), James Harden (3), Kevin Durant (3), Russell Westbrook (1) et Paul George (1).

L’opinion publique sur LeBron James a toujours été très ambivalente, avec une palette de couleurs qui va de la plus grande haine à la plus grande admiration. Peu de fans choisissent le gris. La Décision, sa dispute intergénérationnelle avec Michael Jordan, ses convictions fortes (et sa manière de les montrer) aussi bien sur les pistes qu’en dehors… Des raisons qui permettent de comprendre les résultats. Cette même saison, un autre joueur légendaire comme Reggie Miller l’a inculpé pour ses déclarations sur le play-in. “Lui et Anthony Davis ont été blessés et maintenant ils regardent de la 7e à la 10e place. Je ne veux pas entendre autant pleurer”, a-t-il assuré sans aucune hésitation. Une constante. Tout ce que LeBron dit, comme tout ce que toute autre superstar de la compétition dit, prend des dimensions stratosphériques. Et, de la même manière qu’elle suppose les critiques les plus féroces, aussi les défenses ou les flatteries les plus sincères. Anthony Edwards, joueur des Minnesota Timberwolves, voulait rejoindre ce deuxième groupe: “Je n’ai jamais vu autant de gens heureux après la chute d’un athlète. Lebron était et est trop détesté, au point que lorsqu’il prendra sa retraite, ils ne pourront pas apprécier sa grandeur. Je suis fier de dire que je l’ai fait, ” a-t-il déclaré après la victoire des Phoenix Suns dans la série contre Los Angeles.

Edwards, comme tant de stars, devra sûrement aussi faire face au juge impitoyable de l’opinion publique. Il ne l’a pas encore puni, mais personne n’est en sécurité. Une mauvaise décision dans la trajectoire, quelques déclarations malheureuses… Il y a un peu de tout cela, par exemple, chez les autres joueurs qui sont évoqués dans l’étude. James Harden, par exemple, est celui du Texas. Justement, après une saison marquée par son départ de Houston, où il a écrit un scénario légendaire (quoique peu glorieux) et laissé un départ plein de polémiques. Kyrie Irving, entre autres, apparaît à Boston. Histoire connue et qui, dans ces playoffs, est devenue plus évidente que jamais, avec des déclarations croisées et une bouteille en signe de tension extrême entre joueur et supporters. Dans le même esprit, il y a aussi la pop à Russell Westbrook à Philadelphie, où, en 2016, la relation difficile entre le public des Sixers et la base explosive était déjà évidente. L’amour et la haine, aussi au basket.